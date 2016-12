FOLLI FOLLIE riapre, completamente rinnovato, lo store di Mantova.

Lo storico multibrand mantovano ha ampliato i suoi spazi in Corso Vittorio Emanuele, passando da una superficie di 350 ad una di 800 metri quadri, di cui 600 dedicati al womenswear e i restanti al ready to wear maschile.



Il progetto del megastore, curato dallo studio Baciocchi Associati, ha puntato su un completo rinnovamento. La boutique è ora infatti dotata di un ingresso per il reparto donna e uno per l’area uomo, all’interno comunicanti tra loro. Tra le altre novità, l’inserimento di nuovi brand, tra cui spicca Valentino, di un’area beauty e di una zona calzature racchiusa in due capsule – una per lei ed una per lui, per creare un’atmosfera intima.

Dopo Mantova, l’obiettivo è quello di ristrutturare anche gli altri sei punti vendita, senza escludere nuove aperture all’estero, “anche se prima sarebbe interessante approdare a Roma e Milano”, premette l’Amministratore Delegato Francesco Galli.