LOUIS VUITTON aprirà a Milano il primo pop-up italiano.

La location scelta per l’iniziativa si trova in via Fiori Chiari, zona Brera.



Aperto al pubblico dal 14 al 29 gennaio, ospiterà in anteprima, e in esclusiva per l’Italia, la collezione primavera-estate 2017 firmata da Kim Jones, direttore artistico delle collezioni uomo del brand appartenente al gruppo. La collezione presentata nello store sarà un omaggio all’ispirazione africana e all’arte dei Fratelli Chapman, un duo di artisti inglesi, con cui Jones ha collaborato per dar vita a quattro stampe animalesche che si ritrovano su ready-to- wear, accessori e pelletteria.“Sono molto felice che questo progetto sia finalmente a Milano, la capitale del menswear. Brera è un quartiere interessante e pieno di vita, in cui storia, arte e moda si fondono e diventano protagoniste”, dichiara Kim Jones.