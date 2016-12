Boutique monomarca a Milano per THE MERCHANT OF VENICE.

The Merchant of Venice, il marchio veneziano di profumeria artistica, ha aperto una nuova boutique a Brera, nel cuore di Milano.

La nuova location milanese rappresenta il quinto punto vendita aperto dal brand dopo il flagship di Campo San Fantin a Venezia, l’antica spezieria all’Ercole d’Oro a Venezia, il concept store di Murano e la raffinata boutique nel cuore di Verona.

Il punto vendita, in via Brera 4, è stato ideato dal Maestro Pier Luigi Pizzi, uno dei più importanti scenografi teatrali del mondo, protagonista del restyling e del progetto d’allestimento del Museo di Palazzo Mocenigo di Venezia con l’inedito ‘Percorso Museale del Profumo’ da cui è nato lo stesso progetto The Merchant of Venice.

Lo store presenta un concept retail innovativo e di grande impatto. Infatti, a partire dalle vetrine del negozio e poi all’interno della boutique, la clientela si trova immersa in una scenografia di forte suggestione teatrale che rimanda anche al vicino Teatro alla Scala. Gli arredi dalle forme neoclassiche e lineari sono resi inconfondibili dal caratteristico rosso veneziano, già colore istituzionale del giovane brand di profumeria artistica, recita il comunicato ufficiale.

“Per una sede così prestigiosa abbiamo voluto sviluppare un progetto retail completamente nuovo ma ricco di collegamenti culturali e architettonici tipici del luogo, come l’Accademia di Brera e il Teatro La Scala, senza mai dimenticare l’origine del marchio: le sfumature e le decorazioni del vetro e il colore rosso del mobilio definiscono l’indiscutibile legame nativo con Venezia. L’interprete migliore per questa grande operazione evocativa non poteva che essere Pier Luigi Pizzi, che è nato a Brera, ma è diventato veneziano per scelta e ha vissuto il progetto del Museo del Profumo e di The Merchant of Venice con grande passione e dando il suo apporto unico per stile e visione”, ha commentato Marco Vidal, CEO di The Merchant of Venice.

www.themerchantofvenice.it