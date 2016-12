Aperto a Parigi il terzo VIBRAM ACADEMY store.

Lo sbarco ufficiale di Vibram nel retail è stato a maggio, con l’apertura della prima Academy ad Atene. Ora, dopo un secondo store a Londra, il marchio di suole prosegue con lo sviluppo dell’inedito format a Parigi, terza capitale europea a cui ne seguiranno altre.



Il nuovo store Vibram Academy di Parigi, situato al numero 20 di Rue Des Petits Champs, nel cuore della Ville Lumière, si sviluppa su una superficie di 50 metri quadrati e ospita, oltre alle proposte Vibram Sole Factor, il corner con i nuovissimi modelli Vibram FiveFingers e Furoshiki The wrapping sole, la suola avvolgente. Presente inoltre un laboratorio a vista dove è possibile osservare da vicino le lavorazioni sulla calzatura ad opera di calzolai specializzati.

Il progetto Vibram Sole Factor, dal suo lancio ad oggi, è stato declinato in diverse forme: prima con un truck, tuttora attivo, che ha girato l’Italia e l’Europa facendo tappa in diverse location, poi con l’apertura delle prime Vibram Academy ad Atene e Londra e con le inaugurazioni dei Vibram Diamonds, corner installati in selezionati punti vendita specializzati nella riparazione delle calzature.

L’apertura dell’Academy di Parigi rappresenta un nuovo livello nello sviluppo del progetto, che per il 2017 prevede ulteriori aperture in Europa.