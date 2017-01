Aperte le iscrizioni a CERTAMENTE

La seconda edizione del principale evento di neuromarketing in Italia fa tappa a Milano con sei università italiane, grandi speaker internazionali, prove pratiche e tanto altro.

Dopo il successo della prima edizione , è all’insegna del motto “Keep on” che tornano il 2 e 3 marzo a Milano gli Italian Neuromarketing Days. Anche nel 2017 CERTAMENTE si conferma l’ appuntamento di riferimento per la community italiana interessata all’applicazione di un pensiero strategico basato sui principi del neuromarketing. Grazie a questa disciplina oggi possiamo conoscere più a fondo il consumatore e le sue emozioni, prendendo decisioni di business più consapevoli.

Alla Fondazione Riccardo Catella, fulgido esempio di archeologia industriale situato nella avveniristica area di Porta Nuova a Milano, saranno due giorni ricchi di spunti per continuare a chiedere, imparare e crescere in un mondo in costante evoluzione. Ottosunove, agenzia di comunicazione con base a Torino, insieme al partner BrainSigns, spin off dell’Università La Sapienza, per il secondo anno consecutivo raccolgono questa sfida e ne rendono partecipe la business community italiana a CERTAMENTE 2017.

Il format si arricchisce di contenuti e partecipanti, e la prima mattina sarà dedicata alla divulgazione accademica per comprendere come scienza e business siano sempre più complementari. La partecipazione di ben sei università italiane ( Università “La Sapienza” di Roma, Università Cattolica di Milano, Politecnico di Milano, IULM, Università di Milano-Bicocca e Università di Parma ) permetterà infatti di confrontare diversi approcci al neuromarketing: partendo dal punto di vista fisiologico fino a quello dei neuroni specchio, passando per la psicologia del consumatore.

Il resto delle due giornate di formazione vedrà invece importanti speaker internazionali alternarsi sul palco:

● si parlerà di emotional marketing con Daryl Weber , autore di “ Brand Seduction: How Neuroscience Can Help Marketers Build Memorable Brands”, ex global director della strategia creativa di Coca Cola e il suo lavoro ha influenzato le strategie di Nike, Johnnie Walker, Gatorade, Pampers e molti altri;

● Alastair Herbert, fondatore di Linguabrand, racconterà in che modo la linguistica cognitiva ha aiutato Adidas ad ottimizzare il suo tono di voce e ad aumentare le vendite;

● Eamon Fulcher, direttore R&D di GEFT Research, spiegherà come misurare le valutazioni implicite di un brand;

● Graeme Newell , presidente di 602 Communications, porterà invece i risultati di uno studio sull’emotional marketing;

● Elissa Moses, Ceo di IPSOS Neuro and Behavioral Science Center, tornerà anche in questa edizione portando uno studio condotto da Canada Post per comprendere l’efficacia del direct mail vs il digital advertising.

Questi ed altri speaker porteranno contenuti e spunti di riflessione, ma saranno anche diversi i momenti conviviali e di networking, con aperitivi esperienziali e la possibilità di provare in prima persona le apparecchiature tecniche di misurazione e ricevere i risultati dei test sperimentali.

Le iscrizioni sono già aperte e, solo per un periodo limitato, sarà possibile approfittare delle eccezionali tariffe early bird. Per tutti gli altri dettagli dell’evento visita il sito web www.CERTAMENTE2017.com

Ottosunove è un’agenzia di comunicazione di Torino specializzata in brand development, instore marketing e retail design che integra la disciplina del neuromarketing come solida base per il proprio lavoro. In tre parole? Motiviamo alla scelta. Ottosunove è anche la prima agenzia italiana di marketing e comunicazione membro di NMSBA, Neuromarketing Science & Business Association.

BrainSigns è una compagnia di spinoff universitario dell’Università Sapienza di Roma, che fornisce servizi basati sulla registrazione di segnali fisiologici di attività cerebrale e di reazione sensoriale alle industrie. Il team è composto da ricercatori del laboratorio di Alta Risoluzione EEG di Università Sapienza affiancati da competenze interdisciplinari di esperti di neuroscienze, psicologia, marketing e comunicazione.

