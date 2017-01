DAS 107, il nuovo concept store adidas.

Kasina e Design Studio Urbantainer firmano il nuovo concept store adidas DAS 107 a Hongdae, Seoul.



adidas continua la sua espansione a macchia d’olio attraverso dei concept store sempre più innovativi e dall’identità ben marcata.

Dopo il gigantesco flagship della 5th avenue a New York in pieno stile “american high school, il brand si è installato nel cuore di Seoul, a Hongdae, con DAS107: il nuovo concept store firmato Kasina e completato in collaborazione con Design Studio Urbantainer, mette in mostra i prodotti top-of-the-line di Adidas, tra cui una selezione di sneakers in limited edition.



Per questo progetto Urbantainer e Kasina hanno selezionato i prodotti più pregiati della Corea, dando vita ad uno spazio ideale per gli amanti delle sneakers dove sperimentare la storia del marchio stesso. L’obiettivo è stato quello di fornire un ambiente confortevole agli appassionati della cultura di strada, e allo stesso tempo di rappresentare l’influenza di Adidas nei trend contemporanei.

Pavimenti e mobili di zinco su misura evocano alla perfezione i tipici ambienti urbani, così come le luci colorate e i neon, dandone il senso ai visitatori nonostante si trovino all’interno di un ambiente chiuso. Contrariamente ai tradizionali store, lo spazio concepito per Adidas è un vero e proprio “tempio delle sneakers”, onorate al centro di ogni mensola e piedistallo nella giusta posizione e illuminazione.