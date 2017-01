EuroShop 2017, Cefla Shopfitting si prepara con C-LED.

Due gli stand allestiti da Cefla alla più importante fiera al mondo del Retail.

Innovazione e capacità progettuale sono gli assi portanti della proposta dell’azienda, che si propone come partner del retailer in tutte le fasi della realizzazione del punto vendita.

Progettazione, proximity marketing e illuminazione sono le principali parole chiave del messaggio di Cefla a Euroshop 2017, la fiera più importante al mondo per il Retail, in programma dal 5 al 9 marzo a Düsseldorf. Cefla Shopfitting punterà, in modo particolare, a evidenziare la propria identità di partner in grado di accompagnare il retailer in tutto il processo di creazione del punto vendita, partendo dal momento dell’ideazione del concept e arrivando all’arredamento completo dei reparti e delle barriere cassa, comprendendo anche lo studio e la realizzazione della comunicazione con il consumatore.

Una comunicazione che diventa sempre più determinante e che, sempre più, si traduce in tecnologia. Ne è un esempio la digitalizzazione dell’area di vendita mediante dispositivi per proximity marketing integrati, ad esempio, nello scaffale. Come avviene nello Smart Shelving System, il sistema espositivo di Cefla che, oltre alle caratteristiche tecniche che lo rendono particolarmente performante in termini gestionali ed ergonomici, offre al retailer la possibilità di dialogare con gli smartphone della clientela.

Ciò è possibile attraverso una piattaforma software e una rete di trasmettitori beacon, autosufficiente in termini di alimentazione, grazie a un sistema di elettrificazione installabile anche senza dover smontare lo scaffale. Con questa soluzione è possibile alimentare anche l’illuminazione integrata nel display, altro asset importante della proposta di Cefla, che a Euroshop sarà presente anche con lo stand di C-LED, azienda specializzata nello sviluppo delle tecnologie LED più avanzate per il visual merchandising, l’interior e l’outdoor design e per l’industria.

Sul versante dei prodotti, Cefla Shopfitting porterà a Euroshop 2017 il top di gamma della propria produzione di scaffali, banchi cassa e accessori. Fra le novità si segnala il System50, un nuovo sistema espositivo progettato per essere compatibile e intercambiabile con le strutture dei principali costruttori europei.