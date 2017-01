Il Gruppo Cosentino approda in Danimarca e consolida la sua presenza nel mercato scandinavo.

Il Gruppo Cosentino fa il suo ingresso in Danimarca con l’apertura di un “Center” nella città di Hedensted, consolidando così la sua presenza nel mercato scandinavo, nel quale opera già da dieci anni.

La struttura, realizzata con un investimento complessivo di 1 milione e 800 mila euro, si sviluppa su una superficie di 2.500 m2 tra magazzino e uffici, con una capacità di stoccaggio di circa 9.500 lastre tale da garantire un servizio diretto e dedicato all’intero mercato danese.

Il Gruppo Cosentino, azienda spagnola leader mondiale nella produzione e distribuzione di superfici innovative per il mondo dell’architettura e del design, approda in Danimarca inaugurando un “Center” progettato per offrire servizi diretti all’intero paese, consolidando così la sua presenza nell’area scandinava in cui opera già da dieci anni. Con questa nuova apertura, per la multinazionale spagnola si chiude un anno strategico che ha visto crescere e rafforzarsi sempre più la volontà di diversificazione geografica e di controllo della propria rete distributiva. Il Gruppo Cosentino, ancora una volta, si conferma come una delle realtà aziendali spagnole più diffuse e attive nel panorama internazionale.

Il “Center”, realizzato con un investimento complessivo di 1 milione e 800 mila euro, è situato nella città di Hedensted nello Jutland centrale, una delle regioni più grandi della Danimarca. La struttura, gestita da un team di sette persone, si sviluppa su una superficie di 2.500 m2 divisa tra magazzino e uffici. Con una capacità di stoccaggio di circa 9.500 lastre, il “center” garantirà un servizio capillare all’intero mercato danese.

Il Gruppo Cosentino ha mosso i suoi primi passi nel mercato nordeuropeo nel 2006 con l’apertura del Cosentino Göteborg Center in Svezia offrendo i suoi prodotti al mercato svedese, finlandese e danese. Nel 2013, la multinazionale spagnola ha inaugurato un secondo centro di distribuzione nella penisola scandinava a Oslo, in Norvegia, arrivando a servire e soddisfare la domanda dell’intera regione e raggiungendo persino l’Islanda.

“Il nostro obiettivo è quello di continuare a crescere in Europa, in maniera ancora più efficace di quanto già fatto negli ultimi anni. Per questa ragione, la nostra presenza all’interno del mercato scandinavo è di fondamentale importanza.. Certi dell’alto potere d’acquisto della regione e delle sue grandi potenzialità di crescita, infatti, la Svezia è stata una delle nostre prime filiali internazionali”, afferma Pedro Parra, Direttore Vendite per Cosentino Europa. “La fiducia che abbiamo riposto in questo paese è testimoniata dai continui investimenti, l’ultimo dei quali, appunto, in Danimarca, che con l’apertura di un “Center” in una posizione volutamente strategica ci conferisce piena autonomia e capacità distributiva in tutto il Paese. Ma non ci fermeremo qui. Il prossimo anno puntiamo ad entrare in un altro mercato chiave per il Gruppo, la Finlandia”.

Con questa nuova apertura in Danimarca si chiude il 2016, un anno strategico durante il quale la multinazionale spagnola ha consolidato e incrementato la propria presenza internazionale, presidiando oggi oltre trenta paesi. Nel 2016, il Gruppo Cosentino ha incrementato la sua rete distributiva anche nel Nord America, con l’apertura di quattro nuovi “Center” negli Stati Uniti. L’azienda di Almerìa vanta, attualmente, la più ampia rete di vendita e di distribuzione sinora realizzata da una società spagnola nel panorama industriale nordamericano.

Quest’anno, il Gruppo Cosentino è cresciuto in maniera significativa anche in Oceania, dove ha inaugurato un “Center” in Nuova Zelanda, ad Auckland e altri due in Australia, a Melbourne (Nord) e Perth, oltre alla piattaforma logistica di Adelaide. Con queste nuove aperture, la rete del Gruppo Cosentino in Australia può ora vantare cinque “Center”, un “Cosentino City” ed un centro logistico.

Il Gruppo Cosentino

Il Gruppo Cosentino è un’azienda multinazionale a gestione familiare che produce e distribuisce superfici innovative di elevato valore, per il mondo dell’architettura e del design. In qualità di azienda leader, Cosentino immagina e anticipa, insieme con i propri clienti e partner, soluzioni di design che portino valore e ispirazione alla vita delle persone. Questo obiettivo è reso possibile da marchi pioneristici, leader nei rispettivi segmenti, come Silestone®, Dekton® e Sensa by Cosentino®. Superfici tecnologicamente avanzate per creare progetti unici per la casa e per gli spazi pubblici.

Il Gruppo basa il proprio sviluppo sull’espansione internazionale, su una ricerca innovativa e su programmi di sviluppo, sul rispetto per l’ambiente e la sostenibilità, sul costante impegno aziendale nei confronti della società e dell’educazione, dell’uguaglianza, della salute e della sicurezza delle comunità locali all’interno di cui opera.

Dalla sede centrale di AlmerÍa, in Spagna, il Gruppo distribuisce i propri prodotti e marchi in oltre 80 paesi. L’azienda è presente in 32 paesi, con attività in 27 di essi, e possiede in totale 7 fabbriche (6 in AlmerÍa e 1 in Brasile), oltre a una piattaforma logistica in Spagna e circa 120 unità commerciali in diverse parti del mondo. Attualmente più del 90% del fatturato aziendale proviene dai mercati internazionali.

www.cosentino.com