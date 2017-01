La natura in una lampada: HI-MACS® presenta TULIP, di Pierre Cabrera.

Una corolla di luce morbida e atemporale: la lampada Tulip, realizzata in HI-MACS®, è un tributo al mondo dei fiori, tra emozione e tecnologia.

Il suo nome evoca i turbanti dell’impero Ottomano, ma sono la bellezza e la grazia del tulipano ad averlo trasformato in un simbolo d’amore potente e sincero. Proprio da questo fiore Pierre Cabrera ha colto l’ispirazione per creare una lampada dall’illuminazione dolce e indiretta, per un ambiente intimo e caldo.



In HI-MACS® il designer ha scoperto il materiale ideale per realizzare il suo progetto rispettandone la quintessenza. “Ero alla ricerca dell’intimo connubio tra materia e luce“ racconta “Grazie alla delicata e dolce diffusione della luce, HI‑MACS® soddisfa in tutti i sensi la resa estetica ricercata. La termoformatura offre infinite possibilità di trasformazione spaziale e scultorea, così come le numerose finiture. Tutti pregi indispensabili che mi hanno aiutato durante il processo creativo.”



L’armonia perfetta tra artigianato e Hi-tech

‘Tulip’ combina complessità e semplicità, artigianato e produzione industriale.

Fin dallo schizzo iniziale su carta, infatti, la lampada era stata progettata con l’idea di trovare l’equilibrio delle forme, ma per dare vita a questa armonia si è reso necessario creare un’attrezzatura specifica, che durante la termoformatura riuscisse ad avvolgere su se stesso il nastro ellissoidale in HI-MACS®. A ideare e costruire la strumentazione, incredibilmente, è stato il designer stesso.

La lampada, di cui ogni esemplare è firmato al laser, esiste oggi in varie dimensioni, per grandi e piccoli spazi.

Combinazione efficace tra creatività, esperienza e materiali innovativi, ‘Tulip’ integra per i modelli più piccoli ‘Tulip’20, ‘Tulip’30 e ‘Tulip’40, anche in versione a parete, l’ultima generazione di LED Beneito & Faure.

I modelli più grandi ‘Tulip’50 e ‘Tulip’60, invece, utilizzano un’illuminazione LED connessa a un variatore d’intensità a comando bluetooth, azionabile con lo smartphone o il tablet, per dare vita ad atmosfere emozionanti.

Pierre Cabrera

Con al suo attivo un’esperienza più che ventennale nel design industriale, Pierre Cabrera crea esemplari unici di piccole serie di lampade, oggetti di decorazione e accessori di moda. La sua filosofia: progettare associando design e funzionalità, lasciando libero spazio alla forza espressiva della materia e dei materiali.

Definendosi creatore, designer e fabbricante di prodotti, Pierre Cabrera non cessa mai di immaginare nuove forme e di ricercare i materiali più adatti per dare loro vita. Pierre Cabrera ha vinto il premio del concorso “A Design Award” svoltosi a Milano nel 2012 per la sua lampada l’Amiral. Trasmette questa sua passione per la creazione e la materia insegnando all’università da oltre 10 anni.

Design e fabbricazione: Pierre Cabrera www.pierre-cabrera.fr

Dimensioni: ‘Tulip’20 H 20 cm, peso 460 g, ‘Tulip’30 H 27 cm, peso 800 g ‘Tulip’40 H 35 cm, peso 980 g, ‘Tulip’50 H 45 cm, peso 2,4 ‘Tulip’60 H 60 cm, peso, 7 Kg

Illuminazione: – per i modelli 20/30/40: . LED 2,5W – 250 lm . LED 2,8W – 308 lm .

– per i modelli 50/60: LED 9W – 680 lm e 13W – 1033 lm con variatore d’intensità e di temperatura di luce bluetooth a comando gestuale

Fornitore HI-MACS®: PlanAcryl – www.planacryl.com

Materiale: HI-MACS®Alpine White 3 mm e 6 mm, www.himacs.eu

Foto: ©Franck Foucha – Xavier Muyar