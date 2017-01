La pasta di GRAGNANO sbarca all’aeroporto di Bologna.

Apre il nuovo flagship store del Pastificio Di Martino.

Dopo l’aeroporto di Capodichino, il Pastificio Di Martino apre il suo secondo flagship store a Bologna. Lo storico pastificio di Gragnano, tra i principali player del settore e partner Slow Food, inaugura un nuovo negozio monomarca all’aeroporto Guglielmo Marconi.

È solo l’inizio di un progetto di espansione del brand che punterà poi a Roma e a Venezia e all’attesa Fabbrica Italiana Contadina (FICO) di Eataly World che aprirà alle porte di Bologna a dicembre e dove l’azienda campana sarà grande protagonista.

Il Di Martino Air emiliano è uno spazio di oltre 50 mq in zona land side (accessibile a tutti e non solo ai passeggeri in partenza), che condensa un’offerta complessiva di oltre 100 formati di pasta e porta a Bologna la cultura della pasta di Gragnano Igp.



Il progetto, firmato anche in questo caso dall’architetto Marcello Panza, riprende il format del primo store con la pasta e il suo packaging che fanno da grandi protagonisti degli spazi. Colori e rimandi mediterranei fanno da contorno a scaffali e ripiani che ospitano gli oltre 100 formati di pasta, con spazio ai lunghi tipici della tradizione gragnanese, avvolti a mano nella tipica carta blu. Uno spazio è dedicato alla linea biologica e a quella integrale. Scatole di latta dal sapore rétro per le confezioni regalo, una linea di piatti in ceramica realizzata artigianalmente su disegno esclusivo ed ancora i grembiuli, le t-shirt ed altri gadget aziendali.

Su un grande pannello retroilluminato è riprodotta una vera e propria guida all’abbinamento della pasta il cui nome esatto è “Schema semplificato dell’uso corretto dei formati di pasta di Gragnano Igp Di Martino (Per non Gragnanesi)”. Una tabella di semplice lettura, con legenda bilingue italiano e inglese con tanto di intensità al palato, condimento (se burro o olio) e indicazione sull’abbinamento (verdure, pesce, carni, crostacei, legumi, formaggi e frutti di mare) nata per guidare italiani e stranieri alla creazione dell’abbinamento formato-ricetta ideale.