L’innovativo concept per la catena di gioiellerie Goldsmith di Aurum Holdings, è stato progettato da Green Room, e realizzato in sei punti vendita del Regno Unito.

Il design diventa il palcoscenico ideale in cui si promuove e si valorizza un’ ambiziosa esperienza retail.



La boutique che si ispira alle più pregevoli gioiellerie del mondo, presenta un design giocato sui toni del bianco e del nero, in armonia con la luminosità delle collezioni proposte, ed appare alquanto moderna, elegante ed invitante nella sua abbondante scelta di prodotti di lusso.

Il trend in crescita della gioielleria maschile determina un riposizionamento del negozio, in grado così di essere sempre più all’avanguardia.

Mike Roberts, direttore creativo di Green Room commenta: “Questo nostro intervento sulla boutique.Goldsmiths risulta particolarmente accurato, perché in grado di indirizzare sulla scelta più opportuna anche tra un target di clientela più giovane.”

Tra i diversi marchi di preziosi che costituiscono l’offerta di boutique.Goldsmiths, spiccano le creazioni dei gioielli Swarovski, Michael Kors e Olivia Burton, custodite in aree dedicate per far emergere tutto il loro splendore.

Il layout complessivo risulta flessibile e modulare, grazie anche alla progettazione di un particolare sistema di illuminazione. Le vetrine realizzate su misura con strutture autoportanti agevolano il trasporto delle collezioni nei depositi predefiniti.



I gioielli e gli orologi esposti nella boutique.Goldsmiths non portano il cartellino del prezzo, non solo per dare alla clientela l’emozione di poter spaziare in un esauriente assortimento, ma anche per trasmettere calma e distensione in una spontanea ed immediata shopping experience.

Il pluripremiato Studio di architettura Green Room fondato nel 2001, si occupa di retail design ed ha sedi a Birmingham, Amsterdam e Londra. I creativi e gli artigiani sono profondamente convinti che ci siano sempre metodi migliori per ideare e fornire progettazioni sempre più sorprendenti.

Goldsmiths è un’innovativa ed attraente catena di negozi che sfida ogni format già esistente nel settore della gioielleria, e si discosta dalle tradizionali offerte e soluzioni retail in tutto il Regno Unito, in quanto principalmente orientata su invitanti proposte, sempre all’avanguardia e che cambia il modo di “vivere i preziosi”.

by AN shopfitting magazine no.136 ©