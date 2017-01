Apre a Bologna il primo Scrambler DUCATI Food Factory.

Dopo l’investimento sui Ducati Cafè di Roma e Seoul, Ducati Motor Holding continua a scommettere sulla ristorazione.

La casa motociclistica di Borgo Panigale apre il suo primo Scrambler Ducati Food Factory a Bologna, nella zona fieristica. Il ristorante, ricavato da una vecchia stazione di servizio situata in via Stalingrado 27/6, unisce la tradizione culinaria emilano-romagnola alle radici del marchio motociclistico, omaggiando, già a partire dal nome, lo storico modello della Rossa degli anni ‘62 e il ’76, tornato in produzione dal 2015.

Lo spazio del locale, coerente con il background dell’azienda, si caratterizza per un ambiente in stile street art, costellato dai modelli più iconici della Casa, in cui sarà possibile gustare le prelibatezze enogastronomiche locali a partire dal prossimo 27 gennaio.