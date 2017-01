SIGEP 2017 | È qui la Fiera?

Il Sigep è la più importante Fiera del settore gelateria a livello mondiale ma progressivamente sta diventando il luogo di incontro e scambio di tutti quei format di food experience relativi alla pasticceria e alla panificazione, nonché a prodotti come il cioccolato o il caffè.

Anticipazioni, tendenze ed innovazioni caratterizzano la 38a edizione e Re.d, la divisione di Marketing & Trade che si occupa di concepire e progettare punti vendita, ha ideato quattro concept che traducono in realtà i valori espressi dai brand e dai prodotti presenti. Re.d ha scelto di presentarvi, oltre a questi quattro concept innovativi in termini di struttura, offerta ed esperienza, anche la prima macchina compatta per la produzione di cioccolato.



Panino d’autore: Davide Longoni porta all’interno del Sigep il suo pane per un panino d’autore come snack gourmet insieme all’innovazione delle “tasche” di pizza riempite di cassoeula “alleggerita”, stufato di vitello e mela caramellata e pinoli: lo street food, quello golosissimo da pre-concerto o derby di calcio, solo un po’ più fighetto.

CSM un banco lungo 5 mondi: CSM Bakery torna al Sigep

dopo 20 anni e lo fa alla grande con un banco composto da 5 spazi che rappresentano le eccellenze delle sue divisioni.

Domori, il cioccolato diventa gelato: 8 cru di cioccolato Domori trasformate in 8 gusti di gelato dal maestro gelatiere Simone De Feo della gelateria Capolinea di Reggio Emilia, la numero uno in Italia secondo Dissapore. Un banco a carapine dove l’ottone si fonde con l’acciaio sovrastato dal Domori Wall, un progetto di food design per gustare gelato e cioccolato al cucchiaio.

Domori from bean to bar: la prima macchina compatta per realizzare in solo 2 ore una tavoletta capolavoro partendo dalla granella di cacao. Un’invenzione tutta italiana fatta in collaborazione con Tecno 3.

