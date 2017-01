TARGETTI: luce alla dispensa e alla balconata per la nuova stagione di MasterChef Italia.

Fino al 9 marzo su Sky Uno HD va in onda la nuova stagione di MasterChef Italia, lo show più atteso della Tv che quest’anno ha per protagonisti quattro tra gli chef più quotati a livello mondiale: Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonio Cannavacciuolo e Carlo Cracco.

Per il terzo anno consecutivo Targetti firma l’illuminazione della dispensa e della balconata, nella cucina più famosa della televisione. Un ambiente in cui la luce è fondamentale nel valorizzare i cromatismi, restituire al pubblico la dimensione reale degli spazi e dare risalto alla freschezza delle materie prime.



I sistemi di Targetti illuminano anche la balconata dove approdano gli aspiranti chef che superano con successo le sfide disputate in ogni puntata.

Le soluzioni illuminotecniche di Targetti scelte per questa installazione sono lampade a sospensione CCTLed Pendant: efficienti e versatili, caratterizzano lo spazio e lo illuminano con uniformità equilibrando le luminanze. Naturalmente anche l’estetica è fondamentale: le sospensioni CCTLed Pendant si distinguono per l’originalità e il design del sistema di dissipazione, riunendo in un unico prodotto il meglio delle caratteristiche prestazionali. La cupola in policarbonato prismatizzato racchiude il sistema ottico e garantisce la qualità e la massima diffusione dell’illuminazione.

“E’ grande la soddisfazione di poter essere associati a uno dei programmi di spicco delle televisione, oltre che di vedere riconfermata la nostra presenza negli spazi in cui si svolgono le riprese dello show. MasterChef Italia è per Targetti una vetrina di prestigio per la quale siamo orgogliosi di contribuire a un effetto scenico di impatto agli occhi del pubblico e degli chef che lo vivono in prima persona”, dice Alessia Usuelli, corporate communication manager di Targetti.

E’ possibile seguire MasterChef Italia con l’hasthtag ufficiale #MasterChefIt sui profili social Facebook, Twitter, Instagram e attraverso il sito ufficiale di MasterChef Italia.

♦ Targetti è tra le principali aziende del mercato internazionale dell’illuminazione architetturale per interni ed esterni. Nata nel 1928, la sede principale è in Italia, ma la società ha filiali nei più importanti mercati di tutto il mondo: Francia, Russia, Spagna, Stati Uniti, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti e Cina.