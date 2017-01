UGG il nuovo global concept realizzato da Checkland Kindleysides.

Checkland Kindleysides ha creato il nuovo concept per il marchio di calzature UGG, e rappresenta il rilancio più atteso nel corso dei suoi 37 anni.

Dopo il primo flagship store di SoHo a New York, questo concept è stato presentato a Disney Springs, in Florida, e sarà riprodotto anche nelle prossime aperture di Shanghai, New York e Tokyo.



“Ogni nostra realizzazione costituisce un notevole passo nella brand experience di UGG ®”, -ha dichiarato Stefano Caroti, presidente di Omni-Channel, di Deckers Brands. “Rappresenta un vanto per la nostra storia, ci esalta ed offre lo spunto per guardare ad un futuro allettante.”

L’esperienza “sensoriale” riprodotta nel design del negozio richiama lo stile di UGG ® e si integra perfettamente con le esigenze della clientela, che qui si ritrova alla ricerca del prodotto per la casa, per il lavoro o per il tempo libero.

Joe Evans, direttore creativo di Checkland Kindleysides dichiara: “L’ispirazione è scaturita dalle profonde radici californiane del marchio, i suoi legami con la natura, la sua atmosfera moderna che regala eleganza in qualunque luogo; il negozio trasmette tutto il calore del marchio ed attraverso una esperienza sensoriale invita a compiacersi del patrimonio che ci circonda.”

Il negozio, che copre una superficie di circa 260 mq., è situato nella zona centrale di Disney Springs, è caratterizzato da un’architettura spagnola, sebbene condizionata da una storia di esploratori sbarcati in Florida secoli fa.

Lo spirito che contraddistingue il nuovo design è quello di immergere i clienti nell’habitat di UGG® e di conferire loro un senso di tranquillità. Diversi i componenti che contribuiscono a rendere più coinvolgente la brand experience:

Chiaro layout – rispecchiando il carattere del marchio, lo spazio risulta invitante e moderno: la clientela è spinta ad esplorare tutti i reparti in cui vengono proposte sia le collezioni classiche che le edizioni limitate della Disney

Classico display – il fondo del negozio ospita una “Classica esposizione” con l’iconico stivale in pelle di pecora ed altri elementi che caratterizzano la storia del marchio; lateralmente si trova anche una piattaforma digitale che permette la visualizzazione del mondo UGG ®

Vista panoramica – la veduta teatrale unita all’ambientazione interna con la sua illuminazione artificiale trasformano l’ambiente in un immenso scenario dove sostare e rinvigorirsi

Iconografia del marchio – il negozio è contraddistinto da semplici motivi che ricordano il design del marchio: la decorazione “Sunflake”, che appare sulla suola dello stivale UGG ® è stata presa in considerazione quale spunto per l’abbellimento delle pareti e contribuisce a diffondere calore e raffinatezza

Materiali – i materiali sono stati scelti in conformità ai dettami del marchio, affini o legati alla sua storia, come i metalli curvati tra i display, a ricordare le cuciture dello stivale quale prodotto di alta qualità artigianale

Tavolozza colori – colori opalescenti con toni del blu, bianco e grigio suggeriti dai grattacieli evocano sensazioni di calore e comfort.

Per dare maggiore consistenza al marchio questo concept è stato riproposto con diverse strutture anche per luoghi di dimensioni più ridotte, o magazzini, shop in shops e showrooms.

Lo Studio fondato nel 1979 è uno dei maggiori studi di design a livello internazionale, specializzato in comunicazione grafica, interni e sviluppo di aree commerciali. Collabora con rinomati brand in vari settori di mercato fornendo servizi di significato straordinario. Famosi marchi si avvalgono della loro collaborazione quali ASDA, Belstaff, Dan Murphy’s, Diageo, Dulux, Hunter, Interface, Jigsaw, Johnstons of Elgin, Lindex, Nationwide, New Era, Nixon, P&G e UGG.

Il marchio di calzature, abbigliamento e accessori moda UGG è stato fondato nel 1978 in California, con sede a Goleta, ed è di proprietà della statunitense Deckers Corp. E’ un marchio riconosciuto in tutto il mondo per i suoi prodotti di lusso e comfort, che impiegano i migliori materiali per una produzione di elevata artigianalità.

by AN shopfitting magazine no.136 ©