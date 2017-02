D-Table: il primo tavolo multi-touch interattivo e interamente di design creato da Danilo Cascella.

Assaporare un caffè comodamente seduti ad un tavolo mentre, con il solo movimento delle dita, si scruta l’andamento dei mercati azionari. Curiosare su Internet alla ricerca delle ultime notizie, gestire una conference call o una presentazione, guardare un video musicale o una galleria fotografica, tutto sulla superficie piatta di un tavolo di design, perfettamente posto all’interno di una lussuosa living-room, un hotel, un negozio, uno yacht o jet privato.

Il rilassarsi, suonando un pianoforte digitale o giocare una partita virtuale a biliardo, sono solo alcuni dei movimenti, che Danilo Cascella ha visto compiere nella sua mente alla sua utenza raffinata, esigente e sempre in cerca di prodotti ricercati ed esclusivi.



Con in mente questa serie di azioni, naturali e quotidiane, in modo semplice ed intuitivo, Danilo, mette in campo tutta la sua esperienza maturata nel campo dell’alto di gamma, collaborando per trenta anni a livello internazionale con numerose aziende del settore, dal fashion- retail al puro design, per la creazione del progetto D-Table.

Raccoglie, con l’entusiasmo che da sempre lo contraddistingue, la sfida di riunire in un’unica creazione, tecnologia all’avanguardia e il suo innato talento di designer.

Nasce così dopo attenti e lunghi studi di progettazione, il D-Table, un tavolo interattivo tattile, interamente di design e altamente customizzabile, perfetto complemento d’arredo per interni di prestigio e strumento di domotica, le cui funzioni sono le più disparate, dall’intrattenimento agli affari, tramite l’interfaccia multi-touch e il collegamento wireless.

Una gamma di attività possibili pressoché infinita che permette la condivisione di contenuti multimediali tra utenti multipli mediante movimenti manuali fluidi e istintivi.

Una superficie sensibile, dalle dimensioni su richiesta variabili e vanto come tutto il progetto del più fine “Made in Italy”, riesce a percepire i movimenti di 100 dita contemporaneamente, isolando ed escludendo i movimenti indesiderati come palmi e gomiti poggiati in modo involontario.

Dotato di una risoluzione altissima (3840x2160px) il D-Table vanta un sistema operativo da Windows 10 in poi e per il momento viene presentato come base in 5 modelli diversi: D-Zero, D-Time, D-Cosmo, D-Monster e D-Square tutti nati dalla penna di Danilo.

Prezioso e unico nel suo genere, non teme nessuna forma di corrosione, è perfettamente isolato e può essere pulito da residui di cibo e bevande con un semplice colpo di panno. Di facile utilizzo, il tavolo D-Table ha raccolto subito consensi positivi da aziende e privati nelle più disparate parti del mondo ed è disponibile al pubblico in concept store di altissimo livello come la Visionnaire Design Gallery di Milano, visibile in hotel come il Cavalieri di Roma o De Russie, o il ristorante Zelo’s di Monaco oltre naturalmente al negozio monomarca Cascella di Porto Cervo.

