Troverete molti esempi e consigli utili per realizzare allestimenti di effetto. La vetrina è uno strumento affascinante e pericoloso, perchè è una scatola magica, un teatro. Il visual merchandiser gioca, racconta storie e così fa vivere i prodotti.

La vetrina è lo strumento privilegiato per un negozio indipendente e anche per altri esercizi commerciali: istituti estetici, agenzie immobiliari, agenzie di viaggi. In sintesi tutti i negozi , con la vetrina, trasformano i passanti in clienti.

Confusione, troppo prodotto, assenza di uno schema , obiettivi non chiari rendono la vetrina, uno strumento pericoloso un “boomerang” . In questo e-book troverete suggerimenti ed esempi nati dalla esperienza di trainer e di lavoro sul campo dell’autore.

Una vetrina è tecnica, criteri espositivi, dettagli , ma soprattutto emozioni. Al centro , come in ogni azione e strategia di visual merchandising : il cliente , il suo occhio.



Ecco cosa troverete nel primo e-book: il primo capitolo è dedicato al visual merchandising. Il secondo capitolo alla vetrina. Troverete delle idee per realizzare una vetrina multisensoriale. Nel terzo capitolo si approfondisce il tema delle emozioni in vetrina. Il quarto capitolo è dedicato alla lettura tecnica della vetrina.

Suggerimenti e tecniche sono descritti nel quinto capitolo, il punto focale in vetrina e nel sesto il valori percettivi della vetrina. All’importantissimo concetto di tridimensionalità è dedicato il settimo capitolo, poi le conclusioni.

L’e-book “Vetrina che fare! ” è arricchito con foto che esemplificano visivamente i concetti.

Francesca Zorzetto osserva un interesse per il visual merchandising in settori diversi, un esempio: le farmacie. Visual merchandising per le farmacie? Una sfida possibile. Un tema per un prossimo e-book.