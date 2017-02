AndreA: forme sinuose e design applicato per il nuovo progetto EIKONsolution.

In occasione dell’edizione 2017 della Milano Design Week, EIKONsolution presenterà AndreA.

L’azienda svizzera amata dal fashion internazionale, svelerà il nuovo mannequin giovedì 6 aprile, nella straordinaria cornice di Palazzo Lombardia.

Nato dalle sapienti mani dello scultore Alexander Markov, AndreA è un vero e proprio oggetto di design, creato con la volontà di realizzare un manichino all’avanguardia, dotato di soluzioni tecniche innovative. AndreA è infatti stato sviluppato con l’ausilio di tecnologia 3D e implementato in un materiale ecosostenibile, un propanediolo ottenuto da risorse rinnovabili, Susterra® di DuPont Tate & Lyle Bio. AndreA è ecologicamente compatibile anche nel packaging: pieghevole, riutilizzabile e decorato con colori ad acqua.

Inoltre, EIKONsolution ha dotato AndreA di uno speciale brevetto, B-Link®, il nuovo sistema di fitting, che rende il manichino stabile e in grado di velocizzarne il posizionamento, con l’ausilio di due semplici connessioni, senza ulteriori fissaggi.

AndreA si colloca tra storia e futuro, tra tradizione e innovazione. Con le sue forme armoniose e decise, è una soluzione progettata per dare un “corpo” ma anche un’anima alle creazioni dei brand che lo selezioneranno. Dalla linea unica, ammaliante, rappresenta una donna contemporanea, fluida, con una allure da “eikon” appunto.

AndreA verrà presentato a un selezionato pubblico di addetti ai lavori e opinion leader giovedì 6 aprile e si svelerà attraverso un video emozionale.

«Sarà un momento speciale, presenteremo una collezione che mixa fashion e design, un oggetto realizzato artigianalmente e poi sviluppato con le più moderne tecnologie capace di esaltare le creazioni dei più lussuosi brand del fashion system. Vogliamo condividere questo importante momento con i nostri clienti, ma anche con chi, pur non avendo contatti diretti con noi, sia capace di valutare e anche, perché no, criticare» dichiara Daniele Panizza, general manager di EIKONsolution.

AndreA sarà disponibile sul mercato italiano e internazionale da aprile 2017.

“Lo abbiamo volutamente caratterizzato con particolari così evidenti sul corpo da non poter che creare un legame indissolubile con il nostro brand, e soprattutto con i marchi dei clienti che lo sceglieranno.”

I mannequin di EIKONsolution da anni donano vita alle collezioni di marchi come Tezenis, Samsonite, Calzedonia, ETAM, Just Cavalli, Dsquared2, United Colors of Benetton, John Lewis, Combipel, Pinko, Trussardi Jeans, Falconeri, Les Copains, Manila Grace, Silvian Heach, Castello d’Oro, Bikini Village. Max&co, Marella, Jenny e Sisley.

Ogni progetto è stato studiato e realizzato per adattarsi alle creazioni. Mannequin custom made che hanno reso gli allestimenti degli shop in tutto il mondo delle vere e proprie installazioni, a metà tra arte e moda.

EIKONsolution

EIKONsolution è la soluzione in fatto di manichini. EIKON, in greco, vuol dire icona. Solution, volutamente al singolare, è “la” soluzione, con l’articolo determinativo a sancire e garantire la soluzione migliore.

EIKONsolution, nata nel novembre 2014, ha sede in Svizzera, a Mendrisio, ed è composta da professionisti ed esperti del settore italiani, a garanzia di un “made in Italy” sinonimo di alta qualità, e ha deciso di concentrare la sua produzione in Cina.

La scelta di operare sull’asse Italia-Svizzera-Cina incontra ed esaudisce le esigenze dei clienti, reali e potenziali, che chiedono: design italiano e azienda con sede e know how europeo, ma con una produzione delocalizzata, garanzia di un servizio a livello globale.

EIKONsolution ha come mission: il voler accompagnare e traghettare il mondo del visual merchandising nel XXI secolo, partendo dalla convinzione che è importante attingere al passato, ma è altrettanto importante aprirsi alle nuove tecnologie, e quindi a nuove strategie.

Il manichino è al centro dell’azienda svizzera, con l’obiettivo di raggiungere una totale identificazione tra prodotto e azienda. Tratti e design saranno quindi facilmente riconducibili a quelle linee guida di stile e di design che EIKONsolution sta creando per firmare le sue collezioni.

Il suo business però non si ferma al manichino: i nuovi servizi vanno oltre il prodotto e il visual merchandising e sono diretti sia alle aziende sia al consumatore finale di mondi quali l’acquisto, la moda e lo shopping; servizi che vedono lo sviluppo e l’utilizzo di nuove tecnologie, con nuovi software.

www.eikonsolution.com