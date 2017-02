Il retail by GUANDONG è smart e dinamico.

In mostra a ShopExpo i nuovi prodotti della gamma Spot Déco.

Guandong, riconferma la presenza a ShopExpo (Milano 19-21 aprile 2017), appuntamento milanese dedicato alle strategie e ai materiali per la comunicazione in-store e per l’allestimento del punto vendita. La mostra-convegno, con il suo target di professionisti dello shopper marketing, è la vetrina ideale per presentare le ultime novità del concept Spot Déco by Guandong.

Questa gamma di soluzioni smart, studiate per il restyling e la comunicazione del punto vendita, offre idee e materiali suddivisi per quattro aree applicative: Window Graphics; Wall Graphics; Floor Graphics; Illuminazione. Soluzioni che consentono di cambiare il look di negozi, temporary store, corner e shop-in-shop dalla “testa ai piedi” in modo semplice, veloce e anche divertente.

Tra le novità presentate da Guandong a ShopExpo, Ferro Paint, soluzione che si colloca nella famiglia dei Magnetici destinata alla decorazione di superfici piane. Applicando Ferro Paint su pareti, pannelli o divisori, questi ultimi si trasformano in superfici in grado di attrarre grafiche personalizzate stampate su supporti magnetici e sagomate secondo le specifiche esigenze del punto vendita.

Caratteristica vincente di Ferro Paint è la possibilità di posizionare strati sovrapposti di magnetici dando vita a composizioni di messaggi e decorazioni che ne amplificano il potere comunicativo. I supporti magnetici possono essere stampati con tutte le tecnologie, anche di ultima generazione, e consentono di personalizzare con facilità piccole così come grandi superfici, senza l’intervento di manodopera specializzata.

Campagne promozionali, infografiche a supporto del visual merchandising, ma anche il design del punto vendita, possono essere modificati sempre più frequentemente dal personale stesso del negozio. Grazie alla modularità di questa soluzione, gli elementi che la compongono possono essere combinati e riutilizzati dando spazio alla creatività.

La coppia più bella del mondo della VisualCom è quella composta da Dotty & Wally, due prodotti alleati della comunicazione in-store che il reparto marketing di Guandong ha rappresentato dando loro le sembianze di personaggi dei cartoon. Dotty è una ragazzina tutto pepe con le guance coperte di lentiggini, che richiamano la colla a punti, sua particolare caratteristica.

Questo prodotto, a differenza delle tradizionali pellicole, è appositamente studiato per agevolare l’applicazione di vetrofanie e grafiche su superfici lisce, evitando antiestetiche bolle d’aria e pieghe. Wally, raffigurato invece come un ragazzo un po’ impacciato, che ironicamente rappresenta il non addetto ai lavori, è un adesivo da parete particolarmente facile da applicare, altrettanto facile da rimuovere o riposizionare e dotato di un’elegante texture.

“Le nostre soluzioni permettono di applicare le regole dell’agile annuncio spot al punto vendita, offrendo la possibilità di dare un nuovo look all’ambiente con maggiore frequenza per renderlo più dinamico e attraente. – spiega Fabio Elmi, Marketing Director di Guandong – Il nostro stand a ShopExpo è concepito per fornire una panoramica completa di idee e prodotti a supporto dell’in-store promotion e del retail design in grado di coniugare praticità e sostenibilità a una shopping experience coinvolgente”

Completano le proposte per lo Spot Déco by Guandong i materiali Nano-Tack Technology, le diverse tipologie di Cling, le linee per Floor Graphic e la gamma Textile dedicata alla retroilluminazione Led.

www.guandong.eu

ShopExpo stand A18

19 – 21 aprile 2017

Milano, THE MALL, business district di Porta Nuova