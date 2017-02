LED+O di MARTINELLI LUCE vince l’iF Design Award 2017.

Come ogni anno la giuria composta da 58 giurati internazionali ha supervisionato 5.575 prodotti e progetti provenienti da 59 paesi.

Dopo un faticoso ma esaltante esame di tre giorni ad Amburgo, la giuria ha scelto i vincitori per l’edizione 2017, premiando la lampada LED+O di Studio Natural per l’originalità del design e la scelta del Led come sorgente di luce. Il party per la premiazione si terrà il 10 marzo 2017 al BMW Welt di Monaco.

LED+O

DESIGN STUDIO NATURAL 2016

Lampada da parete a luce indiretta /diffusa. Struttura in estruso di alluminio verniciata nel colore bianco e grigio. Diffusore in policarbonato. La sua geometria prende forma da un attento esercizio di sottrazione volto a creare un oggetto leggero ed etereo da poter essere inserito in qualsiasi spazio. Sorgente di luce a Led. Alimentatore integrato nel corpo lampada.

www.martinelliluce.it