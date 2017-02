Collezione SUPREME WIDE di FLAVIKER.

L’accurato lavoro di ricerca e personalizzazione grafica realizzato da Flaviker, ha dato vita a un contenitore di “marmi ceramici” destinato a evolversi e arricchirsi nel tempo con nuove varietà.

Nasce la collezione SUPREME WIDE che trasferisce, su lastre in gres porcellanato di grande dimensione (fino a 160×320 cm) di soli 7 mm di spessore, tutta la bellezza e il fascino senza tempo delle più esclusive varietà marmoree, fra le più apprezzate nell’architettura e nel design d’interni.

Grazie all’innovativo progetto WIDE, che parte dalla tecnologia produttiva CONTINUA+, Flaviker è in grado di realizzare un materiale ceramico tecnologicamente avanzato e facilmente utilizzabile in contesti anche molto diversi, per dimensione e per destinazione d’uso. WIDE è un vero e proprio programma di formati, tutti rettificati, pensati per coprire a 360° le esigenze legate alla progettazione, dagli spazi residenziali, fino alle grandi opere in ambito pubblico e commerciale.

Affascinante e raffinato BLACK DELUXE, ispirato al Portoro, si caratterizza per la direzionalità delle venature che esaltano l’intensità e la brillantezza del nero e lo rendono ideale per ambienti eleganti e di grande personalità. PURE STATUARIO, dal fondo bianco particolarmente luminoso, rinnova l’estetica del marmo di Carrara.

Con EXOTIC BROWN il marmo diventa decor; lo sviluppo grafico ispirato al «frappuccino» si presta alla realizzazione di pareti e rivestimenti dal forte impatto visivo. ONYX PRESTIGE, unisce l’eleganza del marmo ad un sapore contemporaneo grazie al particolare tono «greige».

CALACATTA EXTRA, un vero e proprio “must have” nella progettazione d’interni, è proposto anche in versione Book match (a «macchia aperta») solo nel formato 160×320 cm.

SUPREME WIDE riafferma la visione «progettuale» e lo spirito «crossover» della gamma Flaviker. Marmo, pietra, legno e superfici che richiamano i cementi industriali si mescolano tra loro dando vita a situazioni abitative e commerciali uniche e sorprendenti.

Proprio seguendo questo spirito fusion si inserisce nella gamma l’originale formato Triangolo lato 30, disponibile anche per tutte le altre collezioni WIDE, con il quale è possibile creare schemi di posa sempre nuove e sorprendenti, sia a parete che a pavimento.

