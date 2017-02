PROJECT AEGIS STORE Suzhou, Cina.

Project Aegis Co. è un marchio che nasce come abbigliamento multimarca maschile, ma che è riuscito, in un secondo tempo, a crearsi una propria etichetta dal design minimalista con tratti sobri ed accurati.



Per la progettazione del nuovo punto vendita, situato nella Eslite Bookstore di Suzhou, la famosa catena di librerie di Taiwan (riconosciuta per le sue pubblicazioni dedicate all’arte e alle discipline accademiche), è stata incaricata la designer Michelle Wei. Riallacciandosi alla stessa tendenza del marchio cinese, ha utilizzato materiali come marmo grigio opaco, legni antichi anneriti, colate di ghisa, vecchi pallet in legno, in grado di essere lo scenario ideale per le collezioni del brand maschile.



La boutique caratterizzata dagli interni declinati nei toni del grigio e del nero, presenta una vetrina costituita da lunghi pallet neri trattenuti da effetti in ghisa, mentre inserti in marmo grigio e pannelli rustici neri in contrasto rendono l’ambiente ancora più lussuoso. Ad attirare l’attenzione, bianche appenderie in acciaio ad arco che pendono dal soffitto, mentre a terra scuri pallet impilati per la presentazione dei capi vengono enfatizzati da un geniale sistema di illuminazione a faretti.



Dietro le appenderie ad arco si allunga il banco-cassa tagliato a triangolo rettangolo che mostra una metà in metallo nero ed un’altra porzione di vetrina per l’esposizione di piccoli accessori. Sul fondo della boutique protrudono i camerini dalla struttura geometrica. L’insieme di tutti questi componenti e materiali dalle molteplici peculiarità conferiscono alla boutique un’atmosfera sorprendentemente armonica.

Project Aegis

Location Suzhou, China

Design MW Design Company

Designer Michelle Wei

Area 100 sqm

Photos courtesy Lin

by AN shopfitting magazine no.136 ©