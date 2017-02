NOVALUX, l’innovazione che accende nuove soluzioni.

Da un’ardita sperimentazione sui nuovi materiali e da un’attenta ricerca sulla qualità della fonte luminosa, sulla modularità e la versatilità di utilizzo dei prodotti, nasce quell’insieme di valori riassumibile nel concetto di ‘‘qualità Novalux’’.

La strategia vincente su cui Novalux dal 1948 fa leva, si basa sulla capacità di osservare e individuare rapidamente i mutamenti degli stili della società contemporanea.

Azienda famigliare, nel senso più puro del termine. Portata avanti negli anni con il cuore, la dedizione e la passione sia dei proprietari sia del personale. Questo tiene sempre alto lo standard di qualità e chiari gli obiettivi da raggiungere, dando sempre al cliente il miglior risultato.

Durante un arco di vita di oltre sessant’anni, il mondo dell’illuminazione ha conosciuto un accelerato processo di trasformazione a cui Novalux è stata sempre in grado di rispondere.

Il mondo della luce oggi è paragonabile alla moda e di conseguenza bisogna affrontarlo con ritmi sempre più frenetici, prodotti innovativi e politiche di marketing e comunicazione molto attente e selettive.



Proprio su tale principio si basa il successo con la propria clientela, assistita in ogni momento e in ogni singola necessità in modo puntuale e qualificato.

Ciò ha condotto al raggiungimento di altissimi standard di qualità nella produzione, nonchè ad un ampliamento della superficie coperta che attualmente occupa 12.000 mq sui 30.000 mq complessivi dello stabilimento aziendale.

Azienda creativa e flessibile che lavora in modo sinergico con il progettista, può supportarlo nello sviluppo e nell’ideazione di LUCI ”su misura”, personalizzate. Apparecchi speciali quindi, che nascono per essere integrati nelle architetture dei locali e per potersi adattare alle specifiche esigenze progettuali.

Il Prodotto customizzato diventa quindi CREAZIONE estetica e SOLUZIONE tecnica, un’opportunità. La sua forza è la PASSIONE, credere nell’energia delle NUOVE IDEE, perché la luce non è solo necessità funzionale, ma uno strumento per suscitare emozioni.

Un’azienda di produzione che può realizzare prototipi e apparecchi su misura in tempi rapidi e con standard qualitativi d’eccellenza, una capacità questa che li rende fortemente competitivi su tutti i principali mercati mondiali.



Dal concept al progetto, dall’ideazione alla realizzazione.

La certificazione del Sistema Qualità secondo la UNI EN ISO 9001:2008 rappresenta un segno tangibile dell’impegno di tutta l’azienda al costante miglioramento finalizzato alla soddisfazione della clientela.

Novalux inoltre, utilizzando la semplicità di un materiale naturale al 100% come il cartongesso in lastra, ha introdotto Cartoon light, una famiglia di prodotti per l’illuminazione generale o direzionale. Le caratteristiche del materiale consentono la più versatile customizzazione e adattabilità, permettendone la verniciabilità con qualunque tipologia di vernice o la personalizzazione con carta da parati.

Un mix di ricerca, ecosostenibilità e performance per creare nuove emozioni in luce.

Utilizzare, governare e vivere la luce, per godere delle situazioni, degli oggetti e degli ambienti, esaltandone l’uso e le forme, senza sprechi.

www.novalux.it

by AN shopfitting magazine no.136 ©