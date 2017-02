SOGO concept store, St.Moritz Mall, Giacarta.

I grandi magazzini SOGO si distinguono nuovamente per il loro elevato contenuto di design.



Lo Studio tedesco Plajer&Franz che ha sviluppato il concept per i precedenti punti vendita di Bali, Suabaya, Bandung e Samarinda, si vanta anche dell’apertura della boutique nel St.Moritz Mall di Giacarta. Infatti, grazie alla competenza ed allo straordinario stile dei pluripremiati professionisti del retail design, lo Studio viene collocato tra i migliori architetti nella regione asiatica.



Partendo dall’idea di estendere il brand giapponese Sogo anche sul mercato indonesiano è stato progettato uno store che, disposto su tre piani ed una superficie di circa 11.000 mq., offre l’intera gamma di cosmetici, abbigliamento, intimo, accessori, prodotti per la casa e per l’infanzia. E’ stato modificato il logo del brand (che come simbolo raffigurava il caratteristico kimono), e che ora si distingue visibilmente in tutti i reparti.



Questo elemento di design, che si presenta anche sulla facciata interna, si riflette sul soffitto, serve da sostegno per sfondi e come composizione di tessere, abbellisce le pareti più importanti, mentre la sua forma si materializza in raffinati complementi d’arredo.

Sono stati impiegati materiali di altissima qualità per ricoprire le superfici: legno naturale, ottone spazzolato, che avvolge l’elegante marchio, tessuti speciali e carta da parati, appositamente disegnata, aggiungono un tocco di delicatezza all’ambiente. Le zone in penombra sono rischiarate da una costellazione di grandi lampade; sulla pavimentazione sono disseminati percorsi che permettono la facile individuazione delle aree vendita.

Complessivamente il design di questo grande magazzino è ragguardevole sotto tutti i punti di vista, in quanto rappresenta la vera novità nel panorama del retail in Indonesia. Mentre per Plajer&Franz rappresenta solo il precursore rispetto al nuovo progetto realizzato per il reparto di Galeries Lafayette a Giacarta.

Architects Plajer&Franz Studio gbr

Construction management PT. panen lestari internusa/mitra adiperkasa planning & design division

Project manager mrs Kim Heise

Area 10.708 sqm

Photos courtesy Plajer&Franz Studio gbr

Lo Studio Plajer&Franz opera a livello internazionale ed offre importanti soluzioni di design, interior design per spazi destinati alla vendita, grandi magazzini, uffici e luoghi pubblici. La progettazione, eseguita da un team di 50 architetti, interiors e graphic designers, comprende l’elaborazione dell’immagine aziendale, l’avviamento del progetto ed il supporto grafico; un gruppo di professionisti specifici lavorano sugli interni, la comunicazione ed il design grafico.

Importanti brand nel panorama internazionale sono tra i clienti dello Studio: BMW, BMW Mini, Galeries Lafayette, Karl Lagerfeld, PUMA, LEVI’S, TIMBERLAND, EB GROUP; progetti residenziali di lusso e hotel in Europa e in Asia, tra i quali un hotel a cinque stelle a Porto; appartamenti sulla costa portoghese e altre ville di lusso in Thailandia e Germania.

by AN shopfitting magazine no.136 ©