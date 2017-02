La griglieria nell’ipermercato di Verona si ispira alla convivialità di campagna e alle fiere di paese.

Un concept innovativo per uno spazio e un servizio che riflette la filosofia di Iper, La grande i sulla cultura dei freschi.

Qualità ad un prezzo accessibile, materie prime selezionate, valorizzazione dei prodotti locali, ma anche accoglienza nel punto vendita e interazione con il cliente nella griglieria all’interno dell’ipermercato. Applicato ad un’area di circa 300 mq che può ospitare 150 persone, il nuovo concept sviluppato dallo Studio A4A Rivolta Savioni Architetti, è giocato su vari livelli per creare un’immagine coerente e riconoscibile.



L’architettura, la scelta dei materiali e la grafica disegnano un ambiente accogliente e famigliare. I mondi di riferimento sono la trattoria di campagna e la fiera di paese, interpretate in chiave fresca e leggera, come estensione dei valori di marca che promuovono l’italianità favorendo i piccoli produttori locali. Gli ambienti sono definiti dalle grandi superfici.

Diverse sono le finiture: dal pavimento vinilico effetto legno, alle pareti antracite o in doghe di legno sbiancato, fino al soffitto con travi in legno a vista, ma bianche, per dare luminosità all’ambiente principale, e i listelli in legno naturale nel dehors. Il passaggio dalla galleria al ristorante è aperto e, nello stesso tempo, trasmette la sensazione di entrare in uno spazio diverso.



Pur mantenendo la fluidità dello spazio e una coerenza globale, vengono definiti diversi ambiti, ognuno con la sua particolarità: i lunghi tavoli affacciati sull’esterno con le lampade vintage in lamiera rossa; il dehors con la successione di tavoli in legno e sedie colorate; il grande tavolo circolare sul quale spicca il lampadario che ne ricalca la forma, costellato da fili di lampadine che evocano una festa di paese.

I materiali sono trattati sempre in modo naturale e, come nel caso del legno, reinventati sovrapponendo alla venatura una texture grafica. L’immagine coordinata è declinata dalla grafica con supporti e modalità diverse. Predominante è la texture a quadretti delle tipiche tovaglie bianche e rosse da osteria, che qui sono stampate direttamente su legno, riprodotte nel fronte del bancone in mosaico Bisazza e sui taglieri decorativi in una composizione a parete.



La grafica utilizza la riproduzione di una grande lavagna come supporto principale per la comunicazione sul punto vendita. Dopo La Cantina, aperta lo scorso settembre nell’ipermercato di Varese, e il Pet Food Store inaugurato nel dicembre 2014 in piazza Portello a Milano, Musi Lunghi rappresenta un ulteriore progetto dello Studio A4A per gli ipermercati Iper, La grande i, che introduce un concept innovativo nel linguaggio e nell’organizzazione dello spazio per il punto vendita.

A4A Rivolta Savioni Architetti

Lo studio A4A Rivolta Savioni Architetti, costituito a Milano nel 1999 dagli architetti Chiara Monti, Giovanni Rivolta e Nicoletta Savioni, si occupa di architettura, interior design e progettazione a varie scale di intervento in Italia ed all’estero. Lavora per enti pubblici, aziende e privati, e negli anni si è affermato anche come consulente di settore collaborando con altri studi di architettura per progetti compositi.

Nel 2002 inizia un’attività parallela nel design sostenibile e fonda la A4Adesign che progetta e realizza scenografie ed allestimenti di spazi espositivi, commerciali e di socializzazione per adulti e bambini. Tutto in cartone riciclato e riciclabile affermando il suo core culturale e ambientale.

Concept and installation Studio A4A Rivolta Savioni Architetti

Area 280 sqm

Photos courtesy Martino Lunghi

by AN shopfitting magazine no.136 ©