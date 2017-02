Espositori Soft Signage – L’innovazione della comunicazione.

Nel vasto mondo della comunicazione pubblicitaria e visiva in generale è fondamentale mantenersi aggiornati sulle nuove soluzioni espositive che emergono sul mercato.

Studio Stands ha recentemente arricchito il suo catalogo con i nuovi espositori Wave, caratterizzati da un’innovativa personalizzazione su tessuto definita Soft Signage.

Gli espositori Soft Signage sono caratterizzati da notevoli vantaggi come una grande facilità di montaggio ed un impatto visivo garantito. Wave, in particolare, è una linea di espositori che si distingue per la struttura principale realizzata in alluminio, resistente e robusta ma al tempo stesso leggera. La personalizzazione delle soluzioni espositive Wave di Studio Stands viene realizzata tramite il metodo della sublimazione a caldo che permette di ottenere una massima resa cromatica.

Questo tessuto elastico garantisce un impatto decisamente originale ed unico, in quanto permette di ricoprire la struttura portante integralmente, ottenendo un’efficace comunicazione a 360°. Grazie quindi ad una grafica che segue l’andamento della struttura stessa è possibile progettare e realizzare soluzioni

espositive con forme inusuali e particolarmente dinamiche che si distinguono dagli espositori più statici e tradizionali..

Altra caratteristica estremamente vantaggiosa che distingue gli espositori Soft Signage è la facilità con cui è possibile

rinnovare la propria comunicazione per eventi diversi. Basta infatti sostituire il rivestimento personalizzato in tessuto per cambiare l’aspetto dell’allestimento. Non si rende dunque necessario investire nell’acquisto di nuove strutture, ammortizzando così i costi.

Vi è poi la semplicità del montaggio.

Come già accennato, la linea Wave è caratterizzata da un telaio in alluminio il quale è costituito da moduli tubolari numerati ed assemblabili ad incastro. Lo stesso montaggio dell’espositore è molto intuitivo grazie alla numerazione dei moduli e non vi è necessità di utilizzare attrezzi particolari.

L’espositore Wave viene così smontato in pochi minuti, la grafica su tessuto ripiegata su se stessa e il tutto comodamente trasportato da un evento all’altro.

Si tratta di un innovativo metodo di personalizzazione che può essere impiegato per diverse soluzioni espositive quali fondali grafici, stand portatili, totem, appendimenti e banchetti per ogni necessità della comunicazione visiva. Di seguito ecco alcuni esempi delle soluzioni espositive Studio Stands che sfruttano la decorazione Soft Signage:

La Struttura Arco, realizzata con telaio alluminio e rivestimento realizzato in tessuto. Questa struttura è ideale per creare incanalare il flusso di persone negli spazi dell’esposizione.

Fondale Grafico Ruota è invece un fondale grafico dalla forma peculiare e stondata. Vi sono poi i Fondali Grafici Wave disponibili in diverse versioni, dritte o curve. Entrambe queste soluzioni sono particolarmente apprezzate anche in abbinamento con altri espositori per creare degli spazi brandizzati.

Wave Fabric Stand è uno stand curvo, rappresentante una comoda soluzione con una forma innovativa in confronto ai classici stand espositivi.

Gli appendimenti sono degli espositori con fissaggio a soffitto. Grazie alla personalizzazione Soft Signage sono disponibili in svariati formati e forme. Permettono di ottenere la massima visibilità per la comunicazione sopratutto quando installati in ampi spazi come centri commerciali e showroom.

Infine i Totem Soft, particolari Totem caratterizzati da forme arrotondate. Sono disponibili anch’essi in diversi formati anche nel modello Onda che vanta un design curvilineo in grado di catturare immediatamente lo sguardo.

Per maggiori informazioni su queste ed altre soluzioni espositive rimandiamo al sito