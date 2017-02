TOSHIBA apre a Reggio Emilia il suo primo new concept store.

È stato inaugurato a Reggio Emilia, da Obiettivo Clima srl, partner della rete Toshiba, il primo “new concept store” della divisione Climatizzazione.

Il nuovo luogo, in grado di esprime tutta la qualità tecnologica del brand nipponico, accoglie il cliente e lo accompagna nella scelta dell’acquisto di un prodotto dedicato al clima e al benessere degli ambienti residenziali e commerciali.



Lo spazio, in Via Manzoni 12, rientra nell’attività Toshiba Partner Club, il programma che raggruppa una selezione di aziende che da anni propongono ed installano i prodotti Toshiba nel settore della climatizzazione e del riscaldamento.

Il concetto è quello di mettere in risalto il valore tecnologico dei prodotti in un’area espositiva razionale ed elegante sotto l’insegna Toshiba, ma allo stesso tempo creare un luogo dove è possibile condividere concretamente con tecnici specializzati le proprie necessità in fase di progetto.

Prodotti e Servizi

L’attività che Obiettivo Clima srl porta avanti da oltre 20 anni sul territorio emiliano è quella di offrire agli operatori del mercato, come progettisti e architetti, oltre al cliente finale, uno spazio dove non solo è possibile scegliere un prodotto e conoscerne con attenzione le potenzialità, ma ricevere una consulenza tecnica sul miglior sistema da installare.

Ecco allora uno spazio per comunicare, attraverso un’esposizione molto accurata, l’immagine di un’azienda che, nel mercato italiano da oltre 30 anni, offre ai clienti i più alti standard di qualità.

Nello show-room è possibile vedere le ultime unità che sintetizzano il vertice della tecnologia del marchio giapponese per la climatizzazione residenziale come Mirai funzionante con il nuovo refrigerante R32 o Super Daisekai serie 8 in grado di assicurare un livello di comfort ottimale associato a un’eccellente efficienza energetica, oltre ai sistemi per il light commercial e i sistemi VRF per le progettazioni nel settore commerciale.

www.toshibaclima.it