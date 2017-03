Lusso e Relax: B LIGHT porta la luce all’Hotel Sheraton di Annaba.

B Light, azienda leader nella produzione di apparecchi di illuminazione a LED e portatrice di soluzioni altamente innovative, ha illuminato l’hotel Sheraton ad Annaba, un autentico gioiello dell’accoglienza incastonato nel paesaggio urbano della metropoli algerina.

Situato nei pressi del porto, con la sua ultramoderna silhouette in stile hi-tech, l’hotel Sheraton non passa inosservato. La sua originale facciata è movimentata dalla torre blu con le camere degli ospiti, il cui slanciato verticalismo viene bilanciato dall’edificio ai suoi piedi, adibito a zona ristorazione, un corpo ovale di colore bianco con una struttura autoportante per la cui realizzazione sono stati impiegati 49.500 m3 di cemento, 7.500 tonnellate di acciaio e 12.000 mq.di vetro.

Grazie all’intervento di B Light, questa geometria perfetta risalta anche di notte quando la superficie della torre si accende della luce di 1200 proiettori disegnati e realizzati su specifiche richieste dei progettisti e gestiti da una regia DMX. Gli apparecchi, installati all’interno dei montanti delle vetrate, creano una griglia di perfetti rombi pulsanti e luminosi che si susseguono per tutta l’altezza dell’edificio. I proiettori sono stati progettati con degli accorgimenti tecnici tali che non rechino alcun disturbo visivo a chi soggiorna nelle camere.

Anche l’edificio ovale alla base della torre è stato dotato di un sistema di illuminazione che ne incornicia le ampie finestre: si tratta di profili della serie Inserto Mini Slim RGB, apparecchi lineari e studiati ad hoc per la particolare struttura in cui sono inseriti, della quale fanno risaltare la caratteristica intelaiatura “a nido d’ape”.

La luce accoglie gli ospiti sin dall’arrivo in hotel grazie agli apparecchi da incasso Atria X2, collocati nella pensilina appena fuori dalla hall.

Una volta all’interno, non si può fare a meno di ammirare la grandiosità degli spazi e il perfetto connubio tra tecnologia e ambiente architettonico. Ciò si deve alla presenza di un apparecchio orientabile della famiglia Baster anche questo realizzato su specifiche dei progettisti, installato nei corridoi e in numerose aree dell’hotel.

Di particolare interesse le sospensioni B Bubble con interno in foglia d’oro realizzate per questo specifico progetto e utilizzate nella zona bar e nel ristorante.

Nelle zone di ritrovo come la lobby e il ristorante, installato nel soffitto in cartongesso si è scelto l’apparecchio da soffitto Atlas X2R, apparecchio che ben si integra con la moderna architettura dell’hotel.

Infine, per valorizzare gli spazi esterni e la piscina si sono utilizzati gli apparecchi Maia X1 Duo, Button CL in versione custom con superficie inclinata.

