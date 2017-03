BATA riapre, completamente rinnovato, lo store di Bologna.

Nuova immagine per Bata, il brand di calzature, che rinnova lo store di Bologna, di via Indipendenza 42.

Il negozio è stato riaperto al pubblico dopo un restyling che lo ha reso più moderno. Il nuovo format vuole coniugare tradizione e innovazione.

Lo store, di 193 metri quadri e forte di un nuovo concept, è suddiviso in diversi poli in cui il bianco e il rosso sono i colori dominanti, delle vere e proprie aree create per essere di impatto ed immediatamente riconoscibili per il cliente.



Gli arredi accoglienti e “caldi” si mixano a elementi moderni e tecnologici come i monitor led, che proiettano contenuti multimediali mostrando i prodotti icona del mese.

All’ingresso vi è l’induction area, ambiente realizzato per accogliere il cliente, in cui Bata presenta la sua collezione donna giovane e trendy. Segue l’area shoemaker, la quale permette di valorizzare il prodotto maschile con elementi artigianali, made in Italy e pellami pregiati. Grande novità all’interno del negozio è lo Shoewall sport per la prima volta presente nei negozi Bata. Infine, si aggiunge sempre l’area bambino, dedicata ai più piccoli.

www.bata.it