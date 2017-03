Bonaveri presenta TRIBE, la nuova collezione di manichini per la moda giovane e informale.

Dal 5 al 9 marzo – all’Euroshop di Dusseldorf -, l’azienda emiliana presenta per la prima volta una collezione per il premium mass market, sviluppando un manichino di alta qualità pensato per la fascia del mercato

Ogni epoca ha la sua tribù. Ogni gruppo ha la sua storia.

In occasione dell’Euroshop 2017, la fiera triennale sul mondo del retail e del visual merchandising , Bonaveri interpreta il lungo divenire di culture, sottoculture, stili, modelli sociali e atteggiamenti estetici proponendo TRIBE: una collezione di manichini dedicati a rappresentare le dinamiche e le caratteristiche delle generazioni di giovani e giovanissimi.

5 donne e 4 uomini per raccontare le atmosfere estetiche informali e la fisicità acerba di chi abita la moda metropolitana.





Concept

Una tribù, nel campo dell’antropologia, è una unità sociale in possesso di omogeneità culturale e linguistica.

Dall’alba della storia gli uomini si sono raccolti in gruppi, clan, famiglie, tribù. Ciascun insieme aveva al centro la determinazione di alcuni valori di fondo, condivisi tra gli appartenenti. Valori etnici, linguistici, spirituali, rituali, estetici. Perché ad ogni tribù hanno sempre corrisposto dei codici estetici capaci di identificarla: segni attraverso cui riconoscersi.

Il ‘900 ha visto l’esplosione di modelli culturali che hanno colorato le pagine della nostra storia recente, diventando manifesto di momenti di svolta epocali così come di piccole storie localizzate. Musica, arte, fotografia, da sempre saccheggiano questo inesauribile bacino culturale in costante ebollizione che conia nuove tribù.

Collezione

Realizzata in collaborazione con Emma Davidge – direttore creativo di Chameleon Visual – TRIBE interpreta lo spirito libero della moderna cultura giovanile: figure dai volti androgeni, pose naturalmente informali che si modellano su diverse altezze.

La collezione ha una ricchezza di atteggiamenti e posture tali da favorire le combinazioni e gli accoppiamenti tra figure diverse. Ne emergono gruppi di manichini che ogni volta si ricombinano in modo originale.

Le tribù non sono mai conformi alle regole, e anche TRIBE mantiene questo carattere ribelle, sia quando si esprime in una posa singola che quando si presenta in gruppo.

Le caratteristiche di semi realismo della collezione favorisce la decorazione con accessori e make up, in modo da venire in contro alle esigenze dei visual e retailers.

Una variazione di altezze del tacco – da 2cm a 10 cm – attraversa l’intera collezione femminile, in modo da esplorare ed esprimere styling e atteggiamenti tipici dei gruppi giovanili.

Grazie alla ricerca sviluppata con un make up artist, la collezione si presenta con una nuance ad effetto perlescente, come di rugiada: labbra, occhi, guance e clavicole sono trattate in modo da amplificarne i riflessi, per enfatizzare l’aspetto giovanile e la peculiare struttura ossea.



B by Bonaveri

La collezione TRIBE è anche la prima espressamente pensata per il mercato di fascia medio alta, caratterizzato fino ad ora da manichini di bassa qualità: tecnica ed estetica. Bonaveri apre a questo segmento creando una nuova divisione di prodotto che si affianca alle consolidate Bonaveri Artistic Mannequins e Schlaeppi.

Il nuovo brand si chiama B By Bonaveri ed è destinato ad ospitare collezioni pensate per interpretare le esigenze estetiche e tecniche del premium mass market.

La presentazione di Dusseldorf si svolgerà all’interno dell’Euroshop dal 5 al 9 marzo, Hall 11 stant C56 e presso lo showrom Bonaveri, in Benrather Strasse 11.

www.bonaveri.com