CEFLA SHOPFITTING e C-LED, un “ottimo raccolto” a Euroshop 2017.

Chiusi i battenti dell’importante fiera tedesca è tempo di somme. Molto apprezzato dalla clientela l’approccio di global partner, retail designer.

Fra le innovazioni grande interesse per il Growing, il proximity marketing e le tecnologie integrate nelle strutture espositive.



Molto positivo il riscontro ottenuto da Cefla Shopfitting a Euroshop 2017, l’importante appuntamento fieristico di Düsseldorf che ha chiuso i battenti pochi giorni fa. Cefla si è presentata come interlocutore in grado di soddisfare ogni esigenza della committenza a partire dal retail design e dalla progettazione di format personalizzati.

Andrea Ventura, managing director di Cefla Shopfitting tira le somme di questo importante appuntamento di settore: “Questa edizione di Euroshop è stata molto positiva sia in termini di affluenza sia di effetto comunicativo che per noi era importante. Abbiamo comunicato un grande cambiamento: Cefla si propone come global partner sia sul food sia sul non food, attrezzata di retail design e di tecnologie integrabili nelle strutture espositive. I clienti storici hanno colto e apprezzato molto questo approccio. Molti potenziali clienti sono già diventati prospects chiedendo offerte in cui applicare quanto visto di innovativo nel nostro stand”.

Fra le soluzioni più innovative quali hanno riscosso il maggiore interesse? “Sicuramente il Growing e il Proximity marketing applicato sullo smartphone o sui device datalogic, come il nuovo ‘Gioya Touch’. Grande l’interesse anche per i display digitali e per lo specchio con l’immagine video ritardata, che permette al cliente di vedere come gli sta un abito visto da dietro”.



Il Growing, ossia la coltivazione di piante e ortaggi indoor, in ambiente protetto, ha riscosso particolare interesse, anche da parte della Gdo. Le soluzioni presentate, anche per i punti vendita, sono stata sviluppate da C-LED, Business Unit di Cefla anch’essa presente con un proprio stand a Euroshop, dove ha esposto le più avanzate soluzioni per il visual merchandising e per l’illuminazione dei prodotti commercializzati nella grande distribuzione.

La coltivazione di piante mediante luce a Led ha presenta numerosi vantaggi rispetto a quella convenzionale e si presta, su alcuni prodotti, a un drastico accorciamento della filiera commerciale. Fra i vantaggi tecnici vanno evidenziati: l’alto risparmio energetico, tempi di accensione più brevi, volumi e pesi ridotti, una minor emissione di energia termica, la possibilità di massimizzare l’energia radiante in funzione del metabolismo dei diversi vegetali migliorando il raccolto in termini di quantità e di qualità.