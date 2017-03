II° Legal Forum CNCC “I Centri Commerciali tra opportunità e regole: quali diritti?”

Seconda edizione dell’appuntamento promosso dalla Commissione Consultiva Legale CNCC.

La Commissione Consultiva Legale di CNCC presenta per il secondo anno consecutivo il Legal Forum “I Centri Commerciali tra opportunità e regole: quali diritti?”, giovedì 9 marzo in via Cino del Duca a Milano, presso Palazzo Visconti.

La conferenza si propone di offrire ad avvocati, giuristi d’impresa, leasing manager e operatori del settore, una panoramica delle novità e criticità legali attinenti alla filiera della industry dei Centri Commerciali.

In apertura dei lavori i saluti di Massimo Moretti, Presidente CNCC ed Head of Retail Beni Stabili SIIQ; e di Luigi Croce, Partner NCTM Studio Legale Associato e Coordinatore della Commissione Consultiva Legale CNCC.

“L’obiettivo del Legal Forum è di costituire un’occasione di confronto sui temi più attuali – commenta Luigi Croce – un aggiornamento puntuale e continuo dal taglio decisamente operativo, per fornire al giurista strumenti concreti in grado di consentire di affrontare le sfide quotidianità, stimolando il dibattito tra i vari interlocutori.”

Lungo questa linea, e con riferimento a temi quali multicanalità e formule contrattuali che possano adattarsi alle nuove esigenze del settore, ci si muoverà nella prima parte del convegno; ad esempio, particolare attenzione sarà dedicata alla tematica delle normative sulla privacy, e di come queste possano convivere con canali di vendita non tradizionali che si stanno affermando sempre di più nell’evoluzione del moderno centro commerciale – si pensi ad esempio alle tecniche di geolocalizzazione dell’acquirente in prossimità degli store.

Sempre nella prima parte dei lavori saranno analizzate le criticità legali che operatori e giuristi si trovano ad affrontare quotidianamente nella sfida che la multicanalità rappresenta, riflettendosi sui contratti e sulle tipologie dei canoni di locazione. Cambiano i modelli di business e conseguentemente anche i relativi schemi contrattuali che via via si stanno imponendo sui vecchi canoni di gestione, con tutte le criticità che ne derivano – ad esempio verrà trattata la delicata questione delle clausule di co-tenancy e occupancy.

La seconda parte del Forum sarà invece dedicata a tematiche legali di più ampio respiro, che coinvolgeranno un’altra tipologia di interlocutori quali Enti e Autorità (ad esempio l’Agenzia del Demanio). Se ne parlerà nella tavola rotonda conclusiva “Valorizzazione e riqualificazione immobiliare: quali targets nell’ambito dei nuovi modelli urbani” focalizzata anche sul ruolo “sociale” del centro commerciale come luogo di ritrovo e aggregazione oltre che punto di riferimento per la comunità, in grado di valorizzare ormai non solo la periferia ma, come dicono i nuovi trend di sviluppo, anche il centro città.

Massimo Moretti conclude: “Questa seconda edizione del Legal Forum conferma la vitalità e ricchezza di iniziative della Commissione Legale, tra le ultime nate della nostra Associazione, ma che avrà in futuro un ruolo sempre più rilevante. In ambito normativo i temi da condividere ma soprattutto aggiornare sono numerosi e di importanza strategica, alla luce di un settore in continua evoluzione.”

COMMISSIONE CONSULTIVA LEGALE

La CCL Commissione Consultiva Legale è l’ultima nata tra le Commissioni di CNCC e si compone di 27 tra avvocati e responsabili di uffici legali interni sia di aziende retailer sia di società immobiliari, che a vario titolo operano nel mondo dei Centri Commerciali (Cocuzza & Associati, DLA Piper, Nctm, Studio Frau-Ruffino-Verna).

La CCL risponde a 3 necessità. La prima è di “mappare” i problemi ed i temi affrontando le varie tematiche legali, confrontando gli aggiornamenti giurisprudenziali, studiando le normative con un occhio attento anche a quello che succede all’estero in termini di best practices. La seconda necessità è quella di informare i soci sulle novità legali, in modo snello e comprensibile – ad esempio sono stati creati, con successo, i legal tweets, brevi “condensati” che in maniera atecnica e semplice illustrano le novità del settore.

La terza necessità è quella di poter essere al servizio di CNCC quando questo interloquisce con le pubbliche amministrazioni, redigendo pareri, dando informative come supporto al board dell’Organizzazione.

