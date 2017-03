CRC, 65 anni di successi

Fondata nel 1949, CRC è una azienda con 65 anni di storia alle spalle. Iniziata come una carrozzeria e carpenteria a Milano dove produceva i primi prototipi per modelli delle nuove auto per ” Alfa-Romeo”, negli anni è poi passata alla produzione di componenti per computer di ” IBM “, “Siemens” e Olivetti.

Negli anni ’60 CRC ha iniziato la produzione di scaffalature metalliche, alla quale seguirono le prime proposte di arredi componibili per negozi, proposte semplici e funzionali che hanno permesso di procedere alla loro industrializzazione su due stabilimenti, uno per le lavorazioni di metallo di oltre 6000 mq. e l’altro di 2.500 mq., per le produzioni di legno.



Una lunghissima esperienza maturata nel tempo, insieme alla cura delle esigenze del Cliente e delle tendenze del mercato, permette alla CRC di sviluppare competenze operative e organizzative per proposte su misura e allestimenti completi dei punti vendita di varie merceologie FOOD e NON FOOD.



Una storia e una evoluzione che ha condotto la CRC ad affrontare anche le soluzioni chiavi in mano e i contract più completi e sofisticati per superfici commerciali di piccole, medie e grande distribuzione, in Italia ma soprattutto in tutto il mondo.

Mission

La progettazione, la produzione, l’innovazione e l’allestimento per l’arredamento di negozi e spazi commerciali in Italia e in tutto il mondo. Una grande capacità di sviluppo produttivo con vari materiali; metallo, legno, vetro alluminio e plexiglass.

Una forte sintonia di collaborazione con partner italiani ed esteri per lo sviluppo di concept rivoluzionari per difendere la qualità del design made in Italy in tutto il mondo. Un larga esperienza nel progettare e ideare varie linee di prodotti belli, funzionali e con flessibilità di utilizzo tipica degli ambienti di vendita, tra il componibile ed il su misura per piccole, medie e grandi dimensioni.

www.crc.it

by AN shopfitting magazine no.137 ©