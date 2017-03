Primo flagship store a Shanghai per FRETTE.

Il brand di biancheria di lusso per la casa, conquista il Far East.

Dopo le recenti aperture di Singapore, Beijing e Bangkok, il marchio italiano apre il suo primo flagship store a Shanghai, capitale del business asiatico.

Situato all’interno del celebre Mall Plaza 66, progettato dall’architetto Kohn Pedersen Fox, il flagship store si sviluppa su una supericie di 230 mq e accoglie le collezioni classiche e stagionali di biancheria da letto e da bagno, così come una selezione di accessori per la casa e la nuova capsule dedicata alla tavola. In linea con la crescente domanda asiatica di prodotti personalizzati, lo store avrà anche uno spazio dedicato al servizio di customizzazione.



“L’opening di Shanghai fa parte di un percorso più ampio di espansione e distribuzione del marchio in tutto il mondo”, afferma Hervé Martin, CEO di Frette, “dopo l’inaugurazione del nuovo store a Londra, Frette prosegue il suo sviluppo retail internazionale. L’apertura di Shanghai, infatti, va ad aggiungersi al network globale del marchio che al momento comprende 11 flagship store esclusivi in Europa e Usa e più di 100 boutique in tutto il mondo”.

www.frette.com