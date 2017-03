Mappa dei Servizi per avere successo nel Retail grazie alle nuove tecnologie.

Il Tuo successo è composto dalle qualità dei prodotti che offri e da come il cliente le percepisce.

Rendere l’ambiente circostante armonico e tecnologicamente moderno, permette a Te di guidare le scelte dei Clienti aumentando l’interesse verso la tua Azienda. Maggiore interesse è maggiore guadagno.

Il gruppo IdeaPM ha creato una Mappa su misura per il mondo del Retail, programmando il Tuo percorso per distinguerti dalla concorrenza.



Sempre connessi: telefono ed internet, fondamentale per il POS e per leggere le email dei Clienti.

Coinvolgimento: hot-spot Wi-Fi con sistema gestionale per aumentare l’interesse nel punto vendita e a distanza con campagne di marketing mirate alla fidelizzazione del Cliente. Informazione: sistemi di comunicazione visiva digitale all’interno e all’esterno del negozio per velocizzare la scelta della tua attività rispetto alla concorrenza.

Sicurezza: videosorveglianza e anti-intrusione per proteggere i tuoi valori e dare sicurezza ai tuoi Clienti.

Una finestra sul mondo: fatti conoscere sul Web con un sito su misura per aumentare la fedeltà dei Clienti.

Intrattenimento: musica tematica di sottofondo con sistemi audio professionali per accompagnare i Clienti durante la loro permanenza.

Qualità del servizio: sistema di gestione code per ottimizzare il flusso dei clienti alle casse e sfruttare i tempi di attesa mostrando contenuti promozionali.

Cattura l’interesse: massimizza l’efficacia dei messaggi pubblicitari con contenuti che cambiano in tempo reale in base al target che osserva l’annuncio.

Accoglienza: sistema di asciugatura ad aria nella toilette per offrire qualità ed igiene ai tuoi Clienti, oltre al risparmio economico rispetto ai vecchi sistemi.

