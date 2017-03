Quadratum e Alldesign, le collezioni ITALVETRINE presentate a EuroShop 2017.

QUADRATUM e ALLDESIGN, tra le collezioni di banchi, vetrine e sistemi modulari per l’arredamento presentate ad EUROSHOP 2017 da ITALVETRINE, azienda leader del settore.

ITALVETRINE, da sempre attenta all’evoluzione delle esigenze di mercato, in costante trasformazione e ricerca di soluzioni espositive innovative, rivisita in chiave contemporanea la linea Quadratum, sistema modulare di arredamento. Tra le proposte, si trova un’ampia scelta di vetrine e banchi vendita, nonchè eleganti teche espositive, entrate a far parte della produzione di serie della linea Quadratum per valorizzare in modo sempre più efficace i prodotti esposti.



Ulteriore punto di forza della collezione sono le numerose finiture disponibili (wengè, rovere, bamboo, silver, osb, antracite, beton, vintage, madreperla, nero opaco) che, insieme alle finiture di serie (bianco lucido, palissandro, acero), sono in grado di rispondere alle necessità di personalizzazione degli spazi espositivi, esigenza quanto mai attuale e indispensabile nel moderno mercato. Le linee pulite, il design moderno e l’attenzione ad ogni dettaglio sia funzionale che estetico rendono questa linea estremamente versatile e adatta ad arredare spazi commerciali,corner, shop in shop con un impatto visivo, di immagine e di forme destinate a durare nel tempo.

La richiesta del mercato, sempre più favorevole ed interessata alla nostra linea ALLDESIGN, ci ha convinto all’aggiornamento di queste vetrine con un sistema di bloccaggio più performante e senza che questo limiti la facilità e praticità di montaggio, sia la base che il top sono racchiusi dal profilo di alluminio che a sua volta è fissato con giunti a 3 vie appositamente costruiti.

Ne consegue che, con un piccolo costo supplementare si ottiene un prodotto esteticamente molto interessante ed elegante, curato nei minimi particolari.

www.italvetrine.it

by AN shopfitting magazine no.137 ©