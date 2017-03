LG presenta il nuovo MULTI V 5.

Il nuovo VRF di LG è dotato di Dual Sensing Control e di molte altre tecnologie innovative che garantiscono il massimo in termini di performance, affidabilità ed efficienza.

LG Electronics (LG) presenta i nuovi sistemi MULTI V 5 a portata di refrigerante variabile (VRF), che ottimizzano l’efficienza energetica e massimizzano il comfort climatico. MULTI V 5 introduce l’innovativo Dual Sensing Control, che rileva sia la temperatura che l’umidità (esterna e interna) per gestire efficacemente raffrescamento e riscaldamento e garantire sempre il massimo livello di comfort. Inoltre, grazie al compressore inverter di ultima generazione e all’elevata capacità delle unità esterne, MULTI V 5 rappresenta la soluzione ideale per la climatizzazione di grandi edifici.

“Siamo molto orgogliosi di MULTI V 5” , ha commentato Gianluca Figini, Air Conditioning & Energy Solutions Director, LG Electronics Italia. “La quinta generazione dei nostri sistemi VRF presenta una gamma di tecnologie innovative per offrire ai clienti efficienza energetica e comfort senza precedenti. Rendendo le più avanzate tecnologie della climatizzazione ancora più accessibili, questa soluzione offre ai nostri clienti le massime prestazioni con eccellenti risparmi operativi”.

Dual Sensing Control

Una delle funzionalità più sorprendenti del MULTI V 5 di LG è il Dual Sensing Control, che aiuta il sistema a valutare le condizioni climatiche nei minimi dettagli. Differentemente dai tradizionali sistemi di climatizzazione, che si limitano a registrare la temperatura, il MULTI V 5 misura sia la temperatura sia il livello di umidità degli ambienti esterni e interni. Queste rilevazioni permettono di selezionare i parametri operativi ottimali per ottenere la più elevata efficienza energetica e i massimi livelli di comfort.

Nei VRF tradizionali il flusso del refrigerante oscilla in modo significativo per garantire il mantenimento della temperatura interna preimpostata e questo li rende meno efficienti. Multi V 5, invece, è dotato di Smart Load Control, che modifica la temperatura del refrigerante in base alle condizioni climatiche e la regola in modo ottimale, migliorando l’efficienza energetica dal 15% al 31%.

Compressore inverter di ultima generazione

L’innovativo compressore inverter di LG MULTI V 5 offre efficienza, affidabilità e durata senza pari. Rispetto al suo predecessore opera su un campo di frequenza maggiore, cioè da 10 a 165 Hz anziché da 15 a 150 Hz. L’ampiamento della gamma aumenta l’efficienza ai carichi parziali e migliora la capacità di raggiungere rapidamente la temperatura desiderata. I compressori di MULTI V 5 sono dotati di un avanzato sistema a cuscinetti ricoperti in PEEK (polietere etere chetone), un materiale innovativo solitamente utilizzato nei motori degli aerei. Questi cuscinetti permettono a MULTI V 5 di operare per brevi periodi anche in assenza di lubrificante. Inoltre la funzionalità Smart Oil Management di MULTI V 5 usa i sensori per controllare l’equilibrio dell’olio del compressore in tempo reale, riducendo inutili interventi per il recupero dell’olio.

Unità esterna ad alta capacità

Basandosi su una ricerca condotta dal Department of Mechanical and Aerospace Engineering dell’Università Nazionale di Seoul, gli ingegneri che hanno progettato MULTI V 5 hanno preso ispirazione dalle pinne delle balene megattere per la progettazione delle ventole delle unità esterne. Le loro pinne sono infatti dotate di protuberanze che modificano il flusso dell’acqua permettendo alle megattere di mantenere meglio la direzione mentre nuotano. Questa tecnologia biomimetica, applicata alle pale delle ventole, ha determinato un aumento significativo della portata d’aria riducendo al contempo la rumorosità. L’innovativa ventola con tecnologia biomimetica, lo scambiatore di calore a 4 lati e il nuovo compressore con prestazioni superiori hanno permesso di migliorare l’efficienza e aumentare la capacità di MULTI V 5, infatti una singola unità esterna ora può raggiungere 26 HP di capacità.

Ocean Black Fin



MULTI V 5 è dotato di serie dell’esclusivo rivestimento Ocean Black Fin sullo scambiatore di calore, ovvero doppio rivestimento (idrofilo e anticorrosione) a doppio strato (interno ed esterno), che lo proteggono dalle sostanze corrosive come il sale, la sabbia e altri elementi che possono essere portati da forti brezze marine, oltre che dall’inquinamento. Il rivestimento nero dello scambiatore di calore Ocean Black Fin impedisce all’acqua di ristagnare sull’apparecchio, minimizzando l’accumulo di umidità e quindi il pericolo di ossidazione. Questi miglioramenti prolungano la vita del prodotto e riducono i costi di manutenzione, permettendo performance eccezionali e di lunga durata.

Riscaldamento continuo

MULTI V 5 avvia lo sbrinamento parziale e lo sbrinamento ritardato dell’unità esterna in base alle rilevazioni del sensore di umidità del Dual Sensing Control, in modo da migliorare l’efficacia del Riscaldamento Continuo, aumentando di conseguenza la capacità di riscaldamento e il comfort climatico. Il Riscaldamento Continuo riduce i consumi energetici inutili e offre un riscaldamento costante. I tradizionali sistemi VRF, invece, sprecano energia a causa di continue interruzioni del riscaldamento per eliminare la brina presente sullo scambiatore esterno. Il Riscaldamento Continuo fa registrare un aumento dell’11% del tempo di erogazione del riscaldamento e una riduzione del 7% dell’energia utilizzata.

