OFFICINE MARINI apre a Milano il suo primo store monomarca.

Officine Marini, marchio italiano artigianale di calzature, ha inaugurato il suo primo store monomarca nella città meneghina in occasione della festa della donna, nella centralissima zona di Corso Magenta.

Al civico 2 di via Nirone, il flagship store si sviluppa su una superficie di circa 50 mq ed è connotato da spazi luminosi e colorati, in grado di valorizzare al meglio le eclettiche creazioni firmate Officine Marini.

Incorniciate dal nuovo monomarca, le collezioni donna si compongono di originali modelli dalla doppia anima – informali ed eleganti al tempo stesso – rigorosamente made in Italy, interamente realizzati a mano con materiali unici e tonalità inconfondibili.

Varcando l’ingresso dello store, le clienti saranno sorprese da una shopping experience inedita, che non si concluderà offline, ma potrà proseguire anche online, sul nuovo sito del brand. Sul portale, totalmente rinnovato nella grafica e arricchito nelle funzionalità, non solo sarà possibile proseguire con lo shopping nella vasta sezione e-commerce, ma si potrà usufruire ben presto di innovativi servizi post vendita non comuni nel mercato online.

“La nostra presenza territoriale, con uno store monomarca, in una città come Milano – universalmente considerata la capitale italiana della moda – vuole essere il volano per ottenere una sempre maggiore riconoscibilità del marchio, per stimolare aperture in franchising in Italia e all’estero, ma soprattutto per rendere credibile e tangibile il comparto online, che stiamo via via arricchendo e perfezionando”, afferma Valerio Gniuli, fondatore di Officine Marini.

Forte della consapevolezza di custodire un know how frutto di un’esperienza trentennale, oggi Officine Marini è pronto a conquistare Milano e diventare ambasciatore della “tradizione calzaturiera del futuro”, realizzando collezioni che vogliono essere un inno alla vita, caratterizzate da una storia dalle mille sfumature da scoprire passo dopo passo.

OFFICINE MARINI

Officine Marini esordisce nel 2013 con l’ambizione di ideare un laboratorio da cui nascono non solo calzature, ma accessori e nuove creazioni unite da un sapore artigianale, dalla volontà di recuperare l’eccellenza italiana nella produzione, per proporre ad un mercato internazionale, un prodotto che racconti una storia, ma che allo stesso modo sia decisamente fashion.