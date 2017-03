Nel progetto di Piuarch un punto vendita pensato come una galleria d’arte per esporre collezioni di gioielli e oggetti in ambra.

Inaugurato il primo flagship store del marchio di gioielleria e oggettistica Amber&Art.



La boutique -progettata da Piuarch– si trova nel centro storico di San Pietroburgo, all’interno della celebre Casa del mercante Antonov, costruita nel 1824 dall’architetto Domenico Adamini. Affacciato sul lungo fiume, al numero 1, di Moyka Embankment, a pochi passi dalla Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato, Amber&Art è destinato ad essere il punto di riferimento per la gioielleria e l’oggettistica artistica in ambra lavorata.



Piuarch ha definito uno spazio fluido nel quale si perde il confine tra la galleria d’arte e la gioielleria. Il protagonista della scena è il gioiello d’Ambra, sia come oggetto in sé, che come atmosfera estetica.

I diversi ambienti presentano oggetti e gioielli d’ambra in differenti tipologie e tecniche di lavorazione, restituendo nell’insieme la somma di storie che passano dalle lavorazioni più semplici fino alle più preziose. Nella hall centrale sono raccolte le tipologie di prodotti che poi trovano nelle singole sale una trattazione tematica: l’ampia sala semi circolare è caratterizzata da un controssoffitto in legno a cassettoni con disegno a rombi che si specchia nelle geometrie del pavimento in marmo London Grey e lo Striato Olimpico nero. Isole di ottone -di diverse altezze- sono utilizzate come espositori free standing, mentre alle pareti -finite a cemento grezzo- i prodotti sono appesi a piccoli ganci che emergono da pannelli di seta di tipo moiree.



Il corridoio che porta alle altre stanze è pensato come una vera e propria galleria espositiva caratterizzata da volte a crociera recuperate dall’edificio originale; le teche in vetro espongono gli oggetti d’ambra adagiati su piedistalli di marmo Striato Olimpico nero. Sul corridoio si affacciano due stanze con volta a botte, caratterizzate da uno stile più contemporaneo. Il pavimento in doghe di rovere naturale dialoga a contrasto con le volte e pareti trattate in cemento stuccato a mano. I gioielli sono adagiati su pannelli in metallo blu, riflettendosi in un sistema di specchi a tagli inclinati che restituiscono un senso di coinvolgimento e meraviglia al visitatore. Nella sala vip l’atmosfera si fa più raccolta, caratterizzata da pareti in velluto nero e royal blue.



Lampadari realizzati a mano, pavimento in marmo tagliato a scacchiera e bar a scomparsa completano l’esperienza di visita in una sala che si affaccia direttamente sulla Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato. La coerenza linguistica tra i diversi ambienti è stata ottenuta grazie alla scelta di un numero limitato di materiali nobili come l’ottone, tessuti in seta e velluto e i due tipi di marmo: il London Grey e lo Striato Olimpico nero. L’illuminazione impiega corpi luminosi che agiscono sia per via diretta che indiretta, sommandosi alla luce naturale in modo da favorire la migliore esperienza di visita sia di giorno che alla sera.

PIUARCH

Piuarch è un importante Studio di architettura milanese, già noto nel mondo della moda per il lavoro svolto con marchi come Dolce & Gabbana, Givenchy e Gucci. Fondato nel 1996 da Francesco Fresa, Germán Fuenmayor, Gino Garbellini e Monica Tricario, lo Studio si trova a Brera, nel centro di Milano. Qui, Piuarch progetta e realizza edifici pubblici, complessi per uffici, residenze, spazi commerciali, boutiques, sino al disegno di piani urbanistici. Nel corso degli anni, Piuarch si è aggiudicato il primo premio in occasione di diversi concorsi: il concorso Ansaldo Città delle Culture (1999) insieme a David Chipperfield, il Nuovo Teatro e Centro Congressi di Riva del Garda (2007), l’Onda Bianca che si affaccia su piazza Gae Aulenti nella zona di Porta Nuova a Milano (2006), e l’ampliamento del Collegio di Milano (2007). Nel febbraio 2014 Piuarch è stato insignito del premio Architetto Italiano da parte dell’Ordine Nazionale degli Architetti.

by AN shopfitting magazine no.137 ©