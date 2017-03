PREFOR: materiali plastici avveniristici che fanno tendenza.

Prefor è l’azienda italiana con sede in Udine specializzata da oltre venticinque anni nella produzione/lavorazione di materiali plastici quali plexiglas, policarbonato,pvc,petg,pst,pehd ed affini.

Nell’ ufficio progettazione prendono forma le più svariate idee e il personale qualificato studia e sviluppa design e funzionalità del prodotto sino alla realizzazione del prototipo finale.



Le lavorazioni vengono eseguite nel comparto produttivo da maestranze specializzate e con macchinari professionali all’avanguardia quali taglio laser, fresatrici CNC, rettificatrici al diamante, piegatrici, incollaggi UV e personalizzate tramite marcatura laser e stampa digitale UV.



La cura e l’elaborazione del packaging anch’esso personalizzato e la spedizione in tutto il mondo vengono gestite internamente.

Prefor opera in diversi ambiti tra cui arredamento e design,industriale,automobilistico,promozionale e navale con uno stile minimal sobrio e funzionale in equilibrio tra le nuove inclinazioni della moda e lo stile classico che conferisce unicità ed eleganza al prodotto totalmente personalizzabile e tutto MADE IN ITALY.

Oltre che per la qualità delle materia prime e delle lavorazioni all’avanguardia, Prefor pone importanza per le tempistiche di produzione e consegna: vanta realizzazioni di produzioni anche ad hoc dal progetto alla consegna in sole 48 ore!

Scoprite il nostro mondo, daremo forma alle vostre idee

