RAQUEL ALLEGRA, Los Angeles.

Lo Studio di architettura Montalba ha recentemente completato il concept per la realizzazione del primo showroom e boutique del marchio di abbigliamento Raquel Allegra.

Situata a Los Angeles la boutique è interprete di una combinazione di lusso e comfort in un ambiente naturale, ma esclusivo.

Qui, infatti, gli architetti sono stati in grado di creare uno spazio armonioso mantenendo elementi preesistenti, mescolando costruzioni nuove e vecchie, lavorazioni grezze e raffinate, classiche o più attuali.



La planimetria dello store, dalla conformazione lunga e stretta, è illuminata naturalmente dalla parte a nord e da due grandi lampadari posizionati agli estremi opposti dello spazio, quasi ad abbracciare la luce naturale. Le collezioni di abbigliamento sono organizzate sulle pareti perimetrali e sembrano ondeggiare su raffinate appenderie geometriche in ottone fissate al soffitto. Contribuiscono a massimizzare visivamente l’ambiente, la lucida pavimentazione in cemento levigato e le chiare pareti in stucco che inglobano sia gli allestimenti espositivi che i camerini in vetro smerigliato.



Il soffitto, ribassato mediante travetti in legno, è addossato alla struttura preesistente, e cela le condutture e gli impianti elettrici. All’ingresso, una grande vetrina in acciaio, studiata su misura, preserva l’architettura vernacolare del luogo e rispecchia l’esclusiva identità del marchio, in grado di sorprendere sin dal fronte strada.

Montalba Architects è uno studio multidisciplinare riconosciuto a livello internazionale, con sede a Los Angeles. Fondato nel 2004, lo studio traccia linee strutturali di ambienti che spaziano tra il passato ed presente; è composto da più di 48 designer, ha sede a Santa Monica in California, e possiede un ufficio secondario a Losanna in Svizzera; è largamente impegnato su esclusivi progetti commerciali, interior design sia in ambito retail che residenziale; attivo in particolare negli Stati Uniti, in Europa, Asia e Medio Oriente.

by AN shopfitting magazine no.137 ©

Photos courtesy Lisa Romerein