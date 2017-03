Comunicazione innovativa con gli espositori pubblicitari gonfiabili Studio Stands.

Studio Stands, azienda di Brescia specializzata nella realizzazione di soluzioni espositive portatili, si prepara alla stagione primaverile con un’imperdibile promozione dedicata agli innovativi espositori pubblicitari gonfiabili!

La promo di marzo offre uno sconto del 15% per l’acquisto on-line di Gazebo Gonfiabile e Totem Gonfiabile.

Questi espositori sono caratterizzati da una significativa facilità di installazione. Gazebo e Totem Gonfiabili vengono infatti allestiti tramite l’utilizzo di appositi soffiatori, manuali o elettrici, che li riempiono d’aria in pochi minuti. Al termine dell’evento o dell’esposizione vengono sgonfiati altrettanto velocemente occupando uno spazio ridotto che garantisce una grande praticità di trasporto.

Non può mancare la possibilità di personalizzare questi espositori. La stampa del cliente viene realizzata su tessuto e confezionata in modo da poter essere applicata facilmente sulla struttura portante, infilandola come una fodera. Viene così facilitato anche il rinnovo della comunicazione.

Per cambiare veste all’espositore gonfiabile è sufficiente sostituire il rivestimento in tessuto senza dover investire nell’acquisto di una struttura ex novo.



Altro vantaggio significativo è il fatto che questi espositori non hanno bisogno di un motore elettrico per mantenersi gonfiati.

Per maggiori informazioni clicca qui