Nuovi concepts di ARREDO per sua Maestà IL VINO!

WINE STORE DESIGN è una azienda italiana con sede in Veneto, nel nord est Italia.

E’ specializzata nella progettazione e realizzazione di lampade, arredi e sistemi modulari illuminotecnici solo ed esclusivamente per: enoteche, wine bar, ristobar, pub, lounge bar, wine shop, osterie moderne e show rooms di cantine evolute.

Esperta nella realizzazione di elementi illuminotecnici di design d’avanguardia: lampade industrial design, pensili porta bottiglie e bicchieri luminosi da retro banco, pareti espositive per bottiglie di vini pregiati, tavoli per degustazione e rappresentanza con legni selezionati, poltroncine moderne in velluti pregiati.

CIELO DI CALICI LUMINOSI, sistema brevettato, è una staffa porta calice luminosa a LED, dove una fonte luminosa concentrata sullo stelo del calice lo illumina, consentendo di realizzare molteplici composizioni luminose con i calici di vetro.

VISUAL WINE SHOP, è un sistema espositivo modulare in metallo per bottiglie di vino di grande impatto visivo.

LIGHTING ACOUSTIC SYSTEM, linea di pannelli luminosi a sospensione fonoassorbenti.



Esperienza, passione e continua ricerca di nuovi materiali unite a lavorazioni artigianali: led technology, legni essiccati, marmi, resine di poliestere e polietilene espanso, metalli con finiture innovative, garantiscono solo prodotti di alta qualità, Made in Italy.

www.winestoredesign.com

by AN shopfitting magazine no.137 ©