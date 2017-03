JOOOS Fitting Room

L’allestimento per JOOOS declina quattro diverse Collezioni di abbigliamento inserendo i 100 migliori brand nella boutique posta al piano terra del Centro Commerciale Tmall di Hangzhou in Cina.

La rivoluzione della comunicazione digitale ha dato lo spunto per l’inserimento di accattivanti schermi, sia all’ingresso che all’interno del punto vendita, che interagiscono con il potenziale cliente che sarà in grado di vivere un’esperienza gradevole ed essere informato sui prodotti offerti.

Qui, l’abbigliamento non è unicamente un prodotto artigianale, ma viene proposto come cultura del modo di vestire: dalla primaria necessità di vestirsi per proteggersi, fino al perfezionamento delle collezioni di abiti esteticamente pregiati, nelle tendenze del momento con linee, materiali e colori rispondenti alle richieste della clientela.

Le quattro aree più significative dell’intero spazio sono quelle dedicate a Mori Girl Collection, Celebrity Collection, OL Collection e Fashionable Girl Collection e sono rappresentate ciascuna secondo un rivoluzionario allestimento.

Una grande arcata introduce nella Mori Girl Area: pareti ruvide color latte e pavimento bianco creano uno spazio pulito e minimalista che si avvale dell’uso di materiali naturali, come canne di bambù e corde di canapa. L’area è luminosa e la semplicità dei materiali amplifica il forte temperamento delle proposte.



Gabbie di metallo rosè scandiscono invece gli spazi della Celebrity Collection Area e racchiudono delicati abiti color pastello; forme sinuose delimitano le zone senza interruzione di continuità e, salendo pochi gradini, i camerini sono ben visibili dietro a sontuose tende lucide che chiudono porte ad arco; ogni camerino è dotato di una postazione trucco, zona relax e un’area dove poter scattare foto.



L’area denominata Fashionable Girl Collection, è contraddistinta da grandi blocchi di colore: gli scaffali sono formati da barre diagonali in metallo che diventano anche strutture divisorie. L’accento è posto sull’individualità, grazie ad uno spazio colorato connotato da “barriere” in grado di evidenziare le particolarità degli abiti appesi.



La OL Collection Area è caratterizzata invece da pavimenti e pareti grigie in cemento lucidato e da un telaio di luci a soffitto, che rendono l’intero spazio essenziale e riservato. Strutture di metallo nere si alternano a blocchi di legno chiarissimo, come una galleria d’arte per abiti ed accessori, in quanto le appenderie sono in perfetta sintonia nelle forme e nelle loro specifiche funzioni.



Design Director Li Xiang

Design Team Liu Huan, Ren Li-Jiao, Jia Yuan-Yuan

Design Company X+Living

Area 1850 sqm

Location Hangzhou, China

Photos courtesy Shao Feng

by AN shopfitting magazine no.137 ©