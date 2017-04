FRIUL MOSAIC presenta la nuova COLLEZIONE DESIGN al Fuorisalone 2017

L’ultima opera nata dalla collaborazione artistica tra FRIUL MOSAIC e lo studio Nespoli e Novata, intrapresa ormai da più di un anno, è il catalogo “DESIGN” realizzato con lo studio grafico 21.24.

Il catalogo, sarà presentato per la prima volta in occasione della Milano Design Week 2017 ed è stato ideato con lo scopo di armonizzare tra loro forme e materiali, dove il classico tozzetto quadrato lascia spazio a figure non sempre definibili: listelli, poligoni irregolari, casette, losanghe, trapezi, tutti ottenuti con una lavorazione prevalentemente manuale.

Tra queste varie figure troviamo una collezione speciale, la punta di diamante di FRIUL MOSAIC, disegnata proprio da Nespoli e Novara: GLI ELEMENTI. I designer hanno voluto reinterpretare il mosaico artigianale in modo innovativo, utilizzando materiali naturali dalle tonalità cromatiche affini e dai vari formati.

Attuale con un profumo di tradizione, GLI ELEMENTI è composta da listelli che ricordano i Regoli, amatissimo giochino anni 80 che introduceva i bambini alle operazioni matematiche.

Essi vengono posati dall’artigiano, figura da sempre centrale in questa arte antichissima, in modo aperto: non pone limiti al numero delle combinazioni decorative possibili. Orizzontali o verticali, a seconda del verso di posa delle filagne, i listelli vengono proposti assemblati in differenti dimensioni e in 6 tipologie di marmi con tonalità che spaziano dal bianco al grigio, dal beige al marrone. Il modulo viene proposto in 6 schemi diversi replicabili all’infinito per rivestire pavimenti e superfici di qualsiasi dimensione.

Dal 4 al 9 aprile, sarà possibile conoscere in modo più approfondito tutte le ultime notizie dell’azienda friulana sia per quanto riguarda i prodotti che le iniziative previste per il 2017.

Presso lo spazio Il10 Milano, si svolgerà l’evento “UNSEEN/L’invisto: Games Design e Art Design che si compongono come un gioco. La componibilità dell’ingegno progettuale.” organizzato da Odilia Prisco, noto architetto che gestisce lo spazio.

Friul Mosaic sarà presente, inoltre, all’evento Fuorisalone Casa WWTS, al Palazzo Giureconsulti, con l’esposizione progettata da Nespoli e Novara.

“Importante punto di forza dei mosaici firmati Friul Mosaic – commentano Nespoli e Novara, è la grande flessibilità dei progetti e la continuità delle composizioni che non mostrano alcuna frattura figurativa nonostante la molteplicità degli elementi.” Ogni serie della Collezione è, infatti, pensata e realizzata su misura con rigore e precisione sartoriali e può essere personalizzata nelle finiture e nei formati.

www.friulmosaic.com

Photos courtesy Claudio Tajoli

