Due nuovi store per GRANDVISION by AVANZI.

Due nuovi punti vendita nel “Bicocca Village” di Milano e nel nuovo Centro Commerciale “Adigeo” a Verona.

GrandVision Italy, punto di riferimento nel settore dell’ottica retail e presente sul territorio nazionale con oltre 400 punti vendita ad insegna GrandVision, Avanzi, Optissimo, Solaris e Corner Optique, apre due nuovi negozi GrandVision by Avanzi rispettivamente a Milano nel Centro Commerciale “Bicocca Village” e a Verona nel Centro Commerciale “Adigeo”.

Il nuovo store GrandVision by Avanzi del Centro Commerciale “Bicocca Village” a Milano si sviluppa su una superficie di circa 125 mq, con un ampio spazio espositivo e aree dedicate alla sala misurazione della vista, alla sala contattologia e al laboratorio di montaggio occhiali. Oltre a portare all’assunzione di 4 persone, il nuovo negozio milanese rende GrandVision uno dei marchi più importanti nel settore ottico a Milano e provincia, con quasi 30 negozi distribuiti sia in centro città che nei maggiori centri commerciali.

Il secondo store, situato al primo piano del nuovo centro dello shopping veronese “Adigeo”, che ha una superficie di oltre 42.000 mq, si sviluppa su circa 111 mq ed è dotato di un ampio spazio espositivo, con aree dedicate alla sala misurazione della vista, alla sala contattologia e al laboratorio di montaggio occhiali. Un’apertura che porterà all’assunzione di 6 persone e che consolida la presenza di GrandVision nella provincia di Verona, dove sono presenti altri sei punti vendita GrandVision By Avanzi.

I primi due, ad insegna GrandVision by Avanzi, sono situati in Via Mazzini 13 e in Corso di Porta Borsari 13 a Verona. Gli altri quattro sono invece dislocati in provincia: a S. Giovanni Lupatoto (GrandVision by Avanzi, Centro Commerciale “Verona Uno”), Legnago (GrandVision By Avanzi Centro, Commerciale “Galassia”), Lugagnano di Sona (GrandVision By Optissimo, Centro Commerciale “La Grande Mela”) e Bussolengo (GrandVision By Optissimo, Centro Commerciale “Porte dell’Adige”).

Le due nuove aperture rientrano nel piano di espansione di GrandVision Italy per il 2017, un percorso che porterà alla creazione di circa 600 nuovi posti di lavoro nel corso dell’anno e che si sviluppa parallelamente al processo di rebranding, che ha lo scopo di riunire sotto lo stesso brand tutti i punti vendita di due marchi storici dell’ottica italiana come Avanzi e Optissimo. Il processo di rebranding ha già interessato più di 180 punti vendita.

GrandVision, grazie ad un’offerta chiara, trasparente ed innovativa, rende accessibili a tutti servizi e prodotti di alta qualità per il benessere visivo, attraverso la passione e la professionalità di oltre 2.000 esperti in Italia. Ogni punto vendita è concepito per proporre in modo semplice e professionale le migliori soluzioni per qualsiasi necessità visiva: GrandVision vuole infatti guidare ogni consumatore a prendere decisioni intelligenti e consapevoli per la cura della propria vista.

GRANDVISION

GrandVision, retailer internazionale nel settore dell’ottica, è presente in 44 differenti Paesi con oltre 6.000 punti vendita nel mondo e oltre 31.000 dipendenti, offrendo le migliori soluzioni per il benessere visivo. GrandVision opera a livello internazionale da oltre 100 anni mediante insegne locali affermate e riconosciute, generando un fatturato di 3.3 miliardi di euro (dati 2016). In Italia GrandVision è presente con oltre 400 negozi tramite le insegne GrandVision, Avanzi, Optissimo, Solaris e Corner Optique, affermandosi come leader nel settore retail dell’ottica.

www.grandvision.it