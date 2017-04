LUSH inaugura un nuovo profumato store a Roma.

Il 29 aprile apre nel centro commerciale Porta di Roma uno store di 120 mq progettato nel nome della sostenibilità.

Emblema della creatività del brand, Lush Porta di Roma è il più grande store Lush all’interno di un centro commerciale in Italia.

Lush Porta di Roma si presenta come il negozio Lush più grande d’Italia all’interno di un centro commerciale, secondo per dimensioni sul territorio italiano al solo flagship store in Piazza del Duomo a Milano. Con la sua superficie di 120 mq, l’importante negozio rappresenta l’emblema dell’innovazione Lush e porta nel centro commerciale romano il profumo di Londra, ispirandosi nel design al celebre Lush Oxford Street, il negozio Lush più grande del mondo inaugurato ad aprile 2015 e icona della creatività del brand.

Alessandro Andreanelli, Amministratore Delegato di Lush Italia, commenta: “Siamo orgogliosi di poter offrire alla città di Roma un negozio come Lush Porta di Roma, capace di rispecchiare a pieno lo spirito innovativo del brand. Dopo il successo del nuovo flagship store aperto a novembre 2016 in piazza del Duomo a Milano, siamo fieri di poter dare il via a una nuova importante avventura anche nella capitale, iniziata nel nome della sostenibilità. Sostenibilità è infatti il concetto che ci ha guidati fin dalla fase di progettazione del nuovo store: arredi e strutture sono studiati per rappresentare a pieno la filosofia del brand, da sempre emblema dell’artigianalità e del pieno rispetto dell’ambiente. Lush Porta di Roma vuole essere il nostro ringraziamento a tutti i nostri clienti nella capitale, baluardo di una serie di novità che vedranno Roma protagonista indiscussa del nostro piano di espansione previsto per il 2017 sul territorio italiano.”

Con l’apertura di Lush Porta di Roma, 35 negozio Lush in Italia, il brand si propone di offrire un’esperienza di shopping unica, avvolgente e immersiva, in grado di trasmettere i valori chiave che contraddistinguono il brand inglese: innovazione, creatività e artigianalità, con un’attenzione costante riservata all’ambiente.Ne è prova l’organizzazione dell’ampio spazio di vendita progettato in nome della sostenibilità.

Gli arredi del negozio sono infatti realizzati a mano con legno di recupero proveniente da antichi fienili della Brianza, il pavimento e due pareti dello store sono in resina naturale certificata, mentre il sistema illuminotecnico è pensato nel pieno rispetto dell’efficienza energetica, con un impianto di illuminazione LED.

In occasione della giornata di apertura, prevista per sabato 29 aprile alle ore 10.00, Lush Porta di Roma organizzerà una serie di coinvolgenti attività che avranno come protagonisti alcuni degli imprescindibili must have del brand dedicati al viaggio, perfetti per prepararsi a un fine settimana di vacanze e in movimento.

A partire dalle ore 12.00 si alterneranno una serie di appuntamenti interattivi dedicati agli shampoo solidi, gli innovativi prodotti Lush che permettono di risparmiare all’ambiente l’utilizzo di oltre 15 milioni di bottiglie di plastica all’anno, per continuare con la presentazione dei nuovi collutori solidi, i Mouthwash, la più recente invenzione in casa Lush. Alle ore 17.00, inoltre, sarà possibile partecipare a un laboratorio interattivo per

imparare a creare acconciature e decorazioni con fiori freschi e knot-wrap, i foulard riutilizzabili all’infinito che Lush propone come alternativa sostenibile al packaging. Alle ore 16.00, infine, una performance musicale del gruppo Peggy Sue & The Dynamites intratterrà i presenti, un coinvolgente messaggio di augurio per dare inizio a una nuova e profumata avventura.

Lush Porta di Roma Grand Opening

Programma sabato 29 aprile

ore 12.00 Good Hair Day!

Alla scoperta degli shampoo solidi: come prendersi cura dei propri capelli in viaggio, nel nome della sostenibilità

ore 15.00 Word of Mouth!

Lavadenti e collutori solidi: igiene orale da portare sempre con sé

ore 16.00 Let’s swing!

Live performance Peggy Sue & The Dynamites

ore 16.30 Soap Opera!

Alla scoperta dei saponi: solidi e nudi, un formato perfetto per ogni viaggiatore

ore 16.30 Start your journey, the possibility are endless!

Workshop interattivo fiori e knot-wrap, i foulard Lush riutilizzabili all’infinito

Lush

Lush è un brand etico di cosmetici freschi e fatti a mano nato in Inghilterra 22 anni da. Fin dalla sua fondazione

Lush è stata guidata da etica e innovazione. Creatrice di prodotti di bellezza d’avanguardia come le bombe

da bagno effervescenti, le gelatine da doccia e i panetti di shampoo solido, Lush pone l’enfasi sugli ingredienti

freschi come frutta e verdura biologica. Lush combatte instancabilmente contro la sperimentazione animale

ed opera tramite un Buying Team etico, promuovendo il commercio diretto ed equo. Il brand guida il settore

cosmetico nella lotta contro l’eccesso di imballaggi promuovendo campagne di sensibilizzazione pubblica e lo

sviluppo di prodotti che possono essere venduti nudi e privi di packaging. Oggi Lush è presente in 49 paesi con

942 negozi, 38 siti di vendita online che spediscono in tutto il mondo e una rete globale di applicazioni locali,

canali di comunicazione e comunità digitali in oltre 30 lingue.

it.lush.com