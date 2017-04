MAPIC ITALY: Unibail, Westfield e tanto retail nel programma della seconda edizione.

A un mese dall’apertura della sua seconda edizione, Mapic Italy conferma la propria forza attrattiva nei confronti dei più importanti player nazionali e internazionali del mercato immobiliare commerciale.

L’edizione 2017 si appresta a replicare il successo ottenuto lo scorso anno con la totalità della zona espositiva già riservata, la partecipazione di nuove e importanti realtà appartenenti al settore immobiliare commerciale e di numerosi nuovi retailer alcuni dei quali non ancora presenti in Italia.

Il programma di conferenze di Mapic Italy si svilupperà in due importanti giornate: una prima giornata dedicata alla tematica del Food & Beverage ed una seconda dedicata ad un approfondimento sul mercato immobiliare commerciale italiano, sui progetti di sviluppo più interessanti e sullo sviluppo dei brand italiani ed internazionali.

Come noto, la seconda edizione dell’evento aprirà ai visitatori con una grande novità: MAPIC Italy ospiterà infatti il primo Food & Beverage Retail Summit, con un’area espositiva e un programma di conferenze ed eventi dedicati ai retailer italiani del settore F&B più dinamici e ricercati sul mercato. Il summit occuperà l’intero programma della prima giornata di Mapic Italy e sarà diviso in due sessioni di conferenze e due sessioni di presentazione di concepts, per agevolare le opportunità di business tra i retailers del settore F&B ed i players del mercato immobiliare commerciale.

Durante le conferenze della prima giornata si alterneranno importanti relatori del mondo F&B, esperti di settore e influenti personalità. La sessione d’apertura “Italian food forever” punterà i riflettori sull’influenza della cucina italiana nel mondo e le nuove ispirazioni per l’industria F&B attraverso il contributo, tra gli altri, del Prof. Piercarlo Grimaldi – rettore dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e membro dell’associazione internazionale di Slow Food.

La sessione pomeridiana analizzerà il settore F&B come elemento centrale nella trasformazione in corso nel mercato immobiliare commerciale a livello internazionale: grazie ai contributi di alcuni rappresentanti di società di primissimo piano come Westfield, Unibail Rodamco (non ancora presente sul mercato italiano) ed il colosso mediorientale Fawaz Al Hokair, i retailer italiani potranno avere una panoramica sulle esperienze di alcuni dei più importanti property player internazionali scoprendo i nuovi trend della ristorazione commerciale e, in particolare, i format più innovativi.

Le due conferenze saranno intervallate da due sessioni di brevi presentazioni dedicate alla scoperta dei format F&B partecipanti.

Tra gli altri saranno presenti gruppi leader come CIR, Autogrill, Chef Express e Cigierre, brand storici come Spontini, nuovi brand che si stanno affacciando al mercato come Fattorie Garofalo – leader nella produzione e vendita di mozzarella di bufala – e due nuove realtà che propongono gelati e cioccolato realizzati in maniera artigianale come We love Puro e Cioccolati Italiani.

Al termine della prima giornata ci sarà poi la cerimonia dei Foodservice Award 2017, organizzata dal nostro partner Retail&food, nella quale verranno premiate le migliori catene di ristorazione presenti in Italia.

La seconda giornata sarà invece dedicata ad una panoramica del mercato immobiliare commerciale italiano. La sessione di conferenza organizzata dal CNCC, analizzerà la situzione attuale del mercato con una tavola rotonda alla quale interverranno gli amministratori delegati delle 3 più importanti società di consulenza internazionali (JLL, Cushman & Wakefield e CBRE) seguita dalla presentazione dei progetti di sviluppo più rilevanti sul territorio nazionale.

Il programma si chiuderà con un’ultima sessione sulle modalità che i brand nazionali ed esteri seguono per approcciare i mercati internazionali. La sessione vedrà, tra gli altri, gli interventi di Mario Bauer, Executive Board Member del brand Vapiano e di Lorenzo Formoso, Chairman dell’associazione dei retailers dell’area Asia-Pacific.

www.mapic-italy.it