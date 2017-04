Woven Flooring, la nuova collezione DICKSON di tessuti per rivestire i pavimenti.

Dickson rivoluziona i rivestimenti per pavimenti con una collezione di tessuti in vinile dai motivi grafici.

Woven Flooring è la nuova collezione di tessuti in vinile per rivestire i pavimenti creata da Dickson. Ispirata a nuove tendenze grafiche e colorate, è composta da 42 articoli suddivisi in 6 gamme: Be Smart, Be Natural, Be Optic, Be Easy, Be Tweed e Be Different.



Elemento essenziale della decorazione di interni, il pavimento definisce la personalità di ogni spazio e crea immediatamente un’atmosfera inconfondibile. Per questo deve durare il più a lungo possibile e deve essere facile da pulire. I rivestimenti tessili per pavimenti Dickson forniscono oggi tutto ciò di cui c’è bisogno, aggiungendo rilievo e prospettiva all’ambiente.

Autentica innovazione sul piano tecnico, sviluppata per gli ambienti più esigenti come uffici, alberghi, negozi e ristoranti, la gamma di rivestimenti Dickson si adatta alle abitazioni e ad ogni genere di spazio e consente di creare ambienti eleganti, accoglienti e originali.

Grazie a un know-how d’eccellenza maturato in 180 anni di attività e a competenze specifiche riconosciute in tutto il mondo, Dickson ha sviluppato una collezione di rivestimenti tessili per pavimenti a base di fibre dalle caratteristiche rivoluzionarie.

La combinazione di fili di trama e di ordito sulla superficie di calpestio permette di creare diversi look e di modulare varie sfumature di colore, tracciando prospettive in base all’intensità luminosa. Ma c’è di più: i tessuti in vinile sono adatti a tutti gli spazi della casa, bagni compresi! Un prodotto che imita il vero tessuto, senza averne gli inconvenienti: particolarmente resistente, è infatti anche comodo e facile da pulire.



La collezione è composta da 6 gamme e 42 articoli per creare atmosfere colorate e grafiche:

Be Smart: Giochi di tessuti, giochi di luce. Grazie ai fili bicolori, questo rivestimento impone un ritmo allo spazio e crea un pavimento dalle linee geometriche, dai tratti raffinati e autentici.

Be Natural: Una gamma ispirata ai filati vegetali, come il giunco di mare e l’agave sisalana. Un tocco naturale, caloroso e raffinato per la decorazione degli interni.

Be Optic: Una gamma dal carattere deciso, ispirata all’universo grafico maschile, che gioca con la luce grazie alla sua tessitura unica e crea atmosfere inedite.

Be Easy: La luce che illumina la casa rivelerà i riflessi argentei di questo pavimento colorato. Un gioco di prospettive che darà maggior profondità agli interni.

Be Tweed: Un universo raffinato, in cui le forme geometriche sono accompagnate da una tessitura che crea un ricercato effetto tweed per dare agli spazi l’eleganza che meritano.

Be Different: Giocare con le linee e la luce per offrire un carattere preciso agli interni. Un’atmosfera singolare, in cui i colori e i tessuti si mescolano per creare un impatto visivamente elegante.

www.dickson-constant.com