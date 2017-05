2F SHOES Chaoyang JoyCity, Pechino. Gravità e magnetismo.

La boutique di calzature situata al secondo piano del Centro Commerciale di Chaoyang Joycity copre una superficie di 890 mq ed è stata completamente riprogettata dallo Studio GARDE CO.Ltd.





Lo spazio, essendo aperto e adiacente ad altri negozi, non si è potuto avvalere dei tradizionali sistemi espositivi a U o a L, anche per non compromettere la visibilità ed il regolare passaggio della clientela.

GARDE ha deciso di rompere il consueto format impiegato in parecchi centri commerciali cinesi, utilizzando una serie di espositori sferici in grado di agevolare i movimenti ed organizzare la disposizione degli articoli.



Il concetto di gravità è descritto dalla disposizione circolare del sistema espositivo che forma i pianeti e le comete rappresentate dai clienti: in questa struttura le comete orbitano attorno ai pianeti e si muovono ad esplorarne di nuovi. Questa rappresentazione è scaturita in considerazione del comportamento del cliente e quindi nello studio delle sue azioni.



L’ambiente a forma circolare facilita l’osservazione e la scelta dei prodotti, mentre la consueta disposizione a U o a L creava un muro psicologico, impedendo ai clienti di guardare verso l’alto ed esaminare tutte le collezioni; ogni marchio è posizionato sul relativo ripiano.

Questo ambiente interamente dischiuso non consente l’immagazzinamento delle scorte, pertanto risulta ottimale la dimensione sferica delle strutture espositive, all’interno delle quali è possibile riporre gli approvvigionamenti.

Design Concept Gravity and Magnetism

Designer GARDE CO., LTD

Location Chaoyang, Beijing China

Area 890 sqm

by AN shopfitting magazine no.138 ©